Test personalità: il mese in cui sei nato rivela qual è la tua pietra natale e perché dovresti portarla sempre con te

Le pietre natali sono da sempre associate a proprietà speciali, ma sembra che il legame tra gemme e mesi dell'anno abbia origini tra il XVI e il XVIII secolo. Scopri qual è la tua pietra in base al mese di nascita

Le pietre natali sono gemme legate a determinati mesi dell’anno con specifiche proprietà e caratteristiche. Ad esse vengono attribuiti particolari poteri e si ritiene che indossare quella giusta porti fortuna.

Nell’antichità queste pietre vennero associate ai segni dello zodiaco e si credeva che ognuna di esse fosse in grado di offrire a chi la indossava dei poteri speciali durante il periodo astrologico corrispondente. Invece l’associazione tra gemme e mesi dell’anno risalirebbe al periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo, e stando a quanto riporta l’International Gem Society, l’elenco delle pietre tradizionali avrebbe avuto origine in Polonia. Solo nel 1912 la National Association of Jewellers degli Stati Uniti pubblicò un elenco delle pietre portafortuna moderne. Qual è la differenza?

Le pietre tradizionali includono diverse gemme trasparenti e opache, quelle moderne invece solo gemme trasparenti. Sei curioso di scoprire qual è la tua? Cerca il l tuo mese di nascita nell’elenco che segue e leggi la descrizione corrispondente.

Gennaio: Granato

La pietra sia tradizionale che moderna di chi è nato nel mese di gennaio è il granato, una pietra solitamente di colore rosso che simboleggia la forza interiore e che aiuta pertanto a svilupparla, andando ad agire sulla fiducia in se stessi. Simboleggia inoltre la fiducia e l’amicizia e si dice protegga durante i viaggi.

Febbraio: Ametista

La pietra sia tradizionale che moderna dei nati a febbraio è l’ametista di colore viola. Una gemma che dona a chi la indossa coraggio, lucidità mentale, tranquillità e chiarezza. Viene impiegata anche per favorire il riposo.

Marzo: Acquamarina

Per i nati di marzo la pietra moderna corrispondente è l’acquamarina, pietra verde-blu che aiuta in caso di tensioni e stress. Inoltre favorisce la salute, la speranza e aiuta a coltivare l’amore.

Aprile: Diamante

Se sei nato ad aprile, la tua pietra tradizionale e moderna è il diamante, una gemma particolarmente dura che dona forza e vigore, aumentando il livello di resistenza. E’ anche associata all’amore, al matrimonio e al coraggio.

Maggio: Smeraldo

Sei nato a maggio? Allora dovresti portare con te un meraviglioso smeraldo dall’inconfondibile color verde brillante. Questa pietra favorisce la positività, l’ottimismo ma è anche associata alla rinascita interiore. Porta anche lungimiranza, giovinezza e fortuna a chi la indossa.

Giugno: Perla

Se sei nato a giugno, la tua pietra tradizionale è la perla, che dona calma e tranquillità aiutando a tenere sotto controllo la rabbia. Ma la pietra moderna in questo caso è diversa, si tratta dell’alessandrite, che aumenta l’intuizione e il piacere.

Luglio: Rubino

Chi è nato a luglio ha per pietra sia tradizionale che moderna il rubino dall’inconfondibile rosso intenso. Si tratta di una pietra perfetta per ricaricare le energie, conferendo a chi la porta con sé vitalità e grande slancio. E’ anche associata all’amore, alla passione, alla ricchezza e alla pace.

Agosto: Peridoto

Se sei nato ad agosto, la tua pietra moderna è il peridoto. Si tratta di una gemma di colore verde-giallo che favorisce l’amicizia, la saggezza e la forza. Un tempo era usata per proteggere chi la indossava dagli incubi e dal male. Invece la pietra tradizionale di agosto è la sardonica.

Settembre: Zaffiro

Per i nati a settembre la pietra tradizionale e moderna è lo zaffiro, disponibile in più colori anche se solitamente la troviamo blu-azzurra. Favorisce la calma interiore, la ricerca della verità, protegge dai pericoli ed è anche associata alla purezza e alla saggezza.

Ottobre: Tormalina

Se sei nato ad ottobre, la tua pietra moderna è la tormalina, disponibile in più colori. Utile in caso di stress, favorisce la creatività e aiuta a sviluppare la forza interiore. Invece la tua pietra tradizionale è l’opale.

Novembre: Topazio

Se sei nato a novembre, la tua pietra è il topazio, in particolare quello giallo o dorato. Questa pietra aiuta chi vuole realizzarsi nella vita, favorisce il perdono ma anche la franchezza. Un tempo il topazio dorato era associato alla ricchezza e si riteneva favorisse la salute di mente e corpo.

Dicembre: Turchese Opaco e il Lapislazzuli

Per i nati di dicembre troviamo diverse pietre portafortuna: quelle tradizionali sono il turchese opaco e il lapislazzuli, quelle moderne la tanzanite, il topazio blu e lo zircone blu. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta!

FONTE: Gemsociety

