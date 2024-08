Test personalità: leggere, fare cruciverba o costruire castelli di sabbia? Il tuo passatempo preferito in spiaggia rivela chi sei

Libri, libri e soltanto libri per tutta la vacanza? Cruciverba come se non ci fosse un domani? Oppure castelli di sabbia dalla mattina alla sera? Scegli il tuo passatempo preferito e scopri cosa rivela di te

Ognuno di noi vive la spiaggia a modo suo: c’è chi ama passare il tempo sotto l’ombrellone godendosi in santa pace la lettura di un bel libro, chi preferisce dedicarsi ai cruciverba tenendo in allenamento il cervello, e chi punta sulla creatività dedicandosi alla costruzione di (più o meno) meravigliosi castelli di sabbia.

E tu quale passatempo preferisci mentre prendi il sole in spiaggia? La risposta rivela alcuni aspetti curiosi, e magari persino inaspettati, della tua personalità.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi (tanto più che è estate e c’è bisogno di relax)!

Leggere un libro

Se ti fiondi sulla spiaggia con un bel libro tra le mani, sei una persona che non smette mai di esplorare mondi, di inoltrarsi nell’ignoto e scoprire nuove cose su te stesso. La ricerca fa parte integrante di te, inutile tentare di dissuaderti proponendoti passatempi più movimentati, che non ti lasciano tempo per immaginare.

Fare cruciverba

Cruciverba e parole crociate sono il tuo must sotto l’ombrellone? Evidentemente sei una persona che ama le sfide, forse anche un pizzico competitiva (che in fondo non guasta), probabilmente molto ambiziosa. Il tuo cervello ha bisogno di stimoli anche quando è in modalità relax!

Costruire castelli di sabbia

Quando arrivi in spiaggia nemmeno lo guardi il lettino! Ti fiondi insieme ai bambini sulla sabbia sfornando idee visionarie, che cerchi di trasformare in realtà nel più breve tempo possibile. A supportarti (di solito) hai una piccola squadra di fedeli (ma un po’ indisciplinati) aiutanti. La tua mente creativa si rigenera, soprattutto se durante l’anno sei costretto a lasciarla in standby.

