Test personalità: dimmi dove porti gli anelli e ti dirò chi sei

Dalla caffeomanzia alla rabdomanzia, dalla podomanzia alla più famosa cartomanzia, il mondo della divinazione pullula di pratiche per prevedere il futuro e interpretare il presente. E fra i tanti metodi non poteva mancare la lettura degli anelli, che promette di svelarci misteri e curiosità su noi stessi.

Sono le dita su cui solitamente li indossiamo a dirla lunga sulla nostra personalità perché dal pollice al mignolo è un tripudio di significati simbolici. E anche le mani fanno la differenza a seconda che si prediliga la destra o la sinistra.

Mano destra

La mano destra è Yang, quindi maschile, e se preferisci indossare i tuoi anelli da questa parte probabilmente sei una persona molto razionale e tendi a importi sugli altri.

Mano sinistra

La mano sinistra è Yin, quindi femminile, e e se preferisci indossare i tuoi anelli da questa parte probabilmente sei una persona dall’animo ricettivo, sensibile e creativa.

Pollice

Siete tipi da anelli al pollice? E’ un dito robusto e in quanto tale rappresenta il potere. Fra l’altro in passato rappresentava Poseidone. Indica che sei una persona dominante, autonoma e sicura di se stessa.

Indice

L’indice è un dito molto utilizzato quando vogliamo indicare qualcosa e per questo è simbolicamente associato all’ambizione e alla determinazione.

Medio

Il medio, come suggerisce il nome, è il dito delle vie di mezzo e dell’equilibrio, e come tale è prediletto dalle persone stabili ed equilibrate.

Anulare

L’anulare è il dito dell’amore e non a caso è quello prediletto per indossare la fede nuziale o gli anelli di fidanzamento. Suggerisce, dal punto di vista simbolico, un desiderio di armonia e protezione. Inoltre nell’antica Roma si diceva che fosse direttamente collegato da una vena al cuore.

Mignolo

Il mignolo, che è associato al dio Mercurio, è legato alla creatività e all’anticonformismo. Non è un “dito” per tutti, tant’è che in passato solo chi apparteneva all’aristocrazia poteva indossare anelli in questa posizione privilegiata.

FONTE: Medium

