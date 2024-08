Test personalità: dimmi di che segno zodiacale sei e ti dirò in che mese dovresti sposarti

Avresti mai pensato che il tuo segno zodiacale potesse influenzare la data del matrimonio? Ebbene sì, l'astrologia offre chiare indicazioni al riguardo. Scopri il tuo o i tuoi mesi ideali!

Indice Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Sagittario

Scorpione

Capricorno

Acquario

Pesci

Se c’è una cosa che mette in crisi i futuri sposi è la scelta della data del matrimonio. Una scelta importante e decisiva tanto quanto location, menu, allestimento e tutte quelle cose che una wedding planner saprebbe elencare con molta più disinvoltura. Perché un mese non vale l’altro!

Se poi moglie e marito hanno gusti diversi in fatto di stagioni, la cosa si complica ulteriormente. Farlo in primavera o in estate? In inverno o in autunno? Di solito ha la meglio il più insistente, ma a onor del vero qualcuno riesce a incontrarsi a metà strada. Buon inizio!

Se però la mediazione non fosse il forte della vostra coppia, potreste risolvere la questione affidandovi all’astrologia, che non lesina suggerimenti basati sulle stelle quando si tratta di matrimoni. E di date per organizzarli.

Non vi resta che scoprire, in base ai rispettivi segni zodiacali, quali sono i mesi più indicati per la grande svolta, seguendo le indicazioni dell’astrologo Ambi Statham, che al tema ha dedicato un articolo sulla rivista “Brides”.

Naturalmente, a meno che non siate dello stesso segno, i periodi saranno diversi, ma avrete perlomeno ristretto la cerchia delle infinite possibilità che offre l’intero anno.

Prima di passare ai singoli segni, vogliamo darvi un ultimo suggerimento basato sull’elemento a essi associato, ovvero fuoco, aria, terra o acqua. Vi tornerà utile qualora i mesi associati ai vostri segni zodiacali dovessero essere troppo diversi.

Sappiate quindi che i segni di fuoco dovrebbero privilegiare i mesi estivi, i segni di terra i mesi né freddi né caldi, i segni di aria, che sono i più flessibili, non hanno preferenze, idem i segni di acqua, che però vogliono vicino il loro elemento.

Ariete

Se siete dell’Ariete, segno di fuoco appassionato e dall’energia potente, il mese consigliato per il grande passo è giugno, ma volendo ampliare un po’ il raggio di azione, può andare bene in generale l’inizio dell’estate.

Toro

Passando al Toro, segno di terra, meglio puntare sui mesi primaverili, l’ideale via di mezzo tra il freddo invernale e il sole cocente dell’estate.

Gemelli

Per quanto riguarda i gemelli, come dicevamo poc’anzi, un mese vale l’altro, l’importante è che ci siano occasioni di socializzazione. L’isola deserta potrebbe non soddisfarvi pienamente.

Cancro

Il Cancro si sente più a suo agio durante i mesi estivi, ma ha assoluto bisogno di avere l’acqua nei paraggi.

Leone

Se sei del segno del Leone i mesi ideali per le nozze vanno da luglio ad agosto, insomma piena estate.

Vergine

Per tutti i segni della Vergine in ascolto, consigliamo le nozze nel bel mezzo dell’autunno. Magari in coincidenza con l’equinozio.

Bilancia

Per il segno della Bilancia niente di meglio che organizzare le nozze a settembre e se non si può, che siano almeno in autunno.

Sagittario

Il segno del Sagittario apprezza i mesi estivi, ma l’opzione in assoluto più indicata è un viaggio in un luogo esotico durante l’inverno, che appaga la sua sete di avventura.

Scorpione

Il segno dello Scorpione preferisce i mesi invernali, meglio ancora se il matrimonio si celebra al tramonto.

Capricorno

Come la Vergine, anche il Capricorno è più adatto ai mesi autunnali perché necessita di equilibrio.

Acquario

Non c’è un periodo dell’anno ideale per l’Acquario, che essendo il segno zodiacale più imprevedibile dell’oroscopo, può benissimo optare per qualunque stagione, purché il suo matrimonio sia un pizzico diverso.

Pesci

I Pesci non hanno particolari preferenze stagionali quando si parla di nozze, ma vogliono, anzi pretendono, che ci sia l’acqua nei dintorni.

FONTE: Brides

