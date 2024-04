Test personalità: Baba Jaga, Malefica o Ursula? La strega che preferisci rivela chi sei

C'è la terribile strega del mare Ursula, c'è la gelida Malefica, e poi la slava Baba Jaga: quale delle tre ti affascina di più?

Chi preferisci tra Baba Jaga, la terribile vecchietta della mitologia slava, Malefica, la principale antagonista del classico Disney “La bella addormentata nel bosco”, e Ursula, la strega del mare de “La Sirenetta”? Fai la tua scelta e scopri cosa rivela della tua personalità.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Baba Jaga

Vecchia strega della mitologia slava, Baba Jaga vive in una casetta di legno provvista di zampe di gallina. Se l’hai scelta, sei una persona che ama profondamente la solitudine. Sei attratta dai misteri e dalle dimensioni invisibili, che per te non sono semplici fantasie. Ti ricarichi stando a stretto contatto con la natura.

Malefica

Hai scelto Malefica? A prima occhiata sembri una persona piuttosto fredda e distaccata, complici i tuoi modi di fare orientati alla formalità. Tuttavia chi ti conosce in profondità sa che hai un grande cuore e sai essere, con chi vuoi e quando vuoi, estremamente generosa. Ami tenere sotto controllo il mondo intorno a te, detesti la mondanità.

Ursula

Hai scelto Ursula, la terribile strega del mare de “La Sirenetta”? Hai senso ironico e una vena sarcastica che sai dosare con intelligenza. Sai far ridere e coinvolgere gli altri anche quando risulti un po’ scomodo. Spesso ti lasci guidare dall’intuito, che nel tuo caso si rivela puntualmente infallibile. Tendi a essere diffidente e un po’ competitivo.

