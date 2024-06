Test personalità: Achille, Enea o Ulisse? L’eroe che preferisci rivela il tuo livello di autostima

Achille, Ulisse o Enea? Qual è il tuo eroe prediletto fra i tre? E perché lo ammiri più degli altri? La risposta rivela quanta autostima hai

Achille, Enea o Ulisse? Quale di questi tre grandi eroi è sempre stato il tuo preferito? La risposta rivela quanto credi in te stesso e il livello della tua autostima.

Ti ricordiamo naturalmente che si tratta di un gioco e come tale va preso. Buon divertimento!

Achille

Apparentemente la tua autostima è molto elevata perché trasmetti un senso di sicurezza e invulnerabilità. In realtà dubiti spesso di te stesso e temi di non meritare del tutto quello che ottieni. Sei più forte di quello che immagini!

Enea

Hai una buona autostima, sai come raggiungere gli obiettivi prefissati anche se a volte ti lasci frenare da un’eccessiva prudenza. Ascoltando maggiormente la tua voce interiore, imparerai a vincere queste resistenze in quanto possiedi doti non comuni di perseveranza e di intelligenza.

Ulisse

Hai un’ottima autostima, che a volte sfocia nell’egocentrismo. Ritieni di possedere qualità al di sopra della media ed in parte è proprio così, a patto che non abusi della tua spavalderia che potrebbe portarti fuori strada. Ascolta l’istinto, ma attento alle “sirene”.

