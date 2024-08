Test: greco, egizio o romano? Dimmi che piedi hai e ti dirò chi sei

Com'è il tuo piede? Greco, egizio o romano? Scoprilo verificando le caratteristiche di ciascuna tipologia e poi leggi il profilo corrispondente per sapere cosa rivela sulla tua personalità

Probabilmente avrai sentito parlare di piede greco, romano ed egizio, ma forse non sai cosa li differenzia e perché si chiamano proprio così. La differenza sta nella lunghezza delle dita:

chi ha il piede greco ha il secondo dito più lungo di tutti gli altri

nel piede romano le prime tre dita sono della stessa lunghezza, il quarto e il quinto più bassi rispetto agli altri

il piede egizio ha l’alluce più lungo di tutte le altre dita, la cui lunghezza diminuisce progressivamente fino ad arrivare al mignolo.

Il loro nome invece prende spunto dalla somiglianza con la forma delle vele delle navi usate dalle corrispondenti popolazioni.

Ebbene, se ognuna di queste tipologie di piede nella medicina ortopedica è utile per individuare le patologie più frequenti, per chi pratica la cosiddetta podomanzia, arte divinatoria conosciuta anche come lettura del piede, la conformazione di quest’ultimo permette di comprendere la personalità del soggetto.

Piede greco

Il piede greco, che è quello con il secondo dito che supera l’alluce e le altre dita piuttosto affusolate, è tipico secondo la podomanzia di chi è ambizioso, ma anche un tantino prepotente, caratteristica che deve imparare a gestire se non vuole combinare danni (e stare antipatico).

Piede egizio

E’ il più diffuso, perlomeno alle nostre latitudini, e corrisponde al classico piede con alluce più lungo delle altre dita. Caratteristica tipica, secondo la podomanzia, di chi ha una mente pratica e razionale. Solitamente si tratta di persone che amano trascorrere del tempo nella natura.

Piede romano

Il piede romano è anche conosciuto come piede quadrato, dato che ha una forma tozza dovuta alla lunghezza più o meno uguale delle prime tre dita. Le persone con questa tipologia di piede solitamente non amano parlare troppo e, sempre secondo la podomanzia, sono predisposte verso gli amori impossibili.

