Test di memoria visiva: ricordi l’ordine dei colori dell’arcobaleno? Quasi tutti se lo dimenticano!

Chi ricorda l'ordine corretto dei colori dell'arcobaleno partendo dall'esterno verso l'interno? Sembra facile rispondere, ma la maggior parte delle persone non lo sa

Che meraviglia veder comparire all’orizzonte l’arcobaleno. Ogni volta sembra di tornare un po’ bambini e si rivive l’emozione di quel momento magico e surreale. Che l’arcobaleno sia formato da più colori, e nello specifico sette, lo sappiamo tutti, chi più chi meno. Ma quanti ricordano l’ordine giusto?

Facciamo un po’ di ripasso: i colori sono il giallo, il blu, il rosso, il verde, l’arancione, il viola e l’indaco. Naturalmente non in questo ordine, altrimenti vi avremmo già svelato la soluzione del test e non sarebbe affatto divertente. L’ordine giusto, a partire dall’esterno verso l’interno (quindi dall’alto verso il basso), dovete ricordarlo voi pensandoci un po’ su.

Pronti a testare la vostra memoria visiva? Avete tutto il tempo che volete per sfidarvi a vicenda, ma occhio a non barare!

Allora, vi siete ricordati l’ordine giusto? Se non siete ancora sicuri della risposta, ve lo sveliamo noi: il primo colore a partire dall’esterno (quindi dall’alto) è il rosso, poi troviamo arancione, giallo, verde, blu (tendente all’azzurro), indaco e viola nella parte più interna (quindi in basso).

Naturalmente lo spettro cromatico è più ampio e nell’arcobaleno ci sono molte sfumature impercettibili, ma questi sono i 7 colori “ufficiali”.

