Test della personalità: il primo serpente che vedi rivela qualcosa che non vuoi assolutamente ammettere di te stesso

C'è qualcosa di te stesso che fai fatica ad ammettere? Magari un difetto che cerchi di nascondere, oppure una frustrazione con cui proprio non vuoi fare i conti. Scoprilo con il test dei serpenti...

Quale dei quattro serpenti hai notato per primo? Presta attenzione solo a quello che hai visto da subito e leggi il profilo corrispondente per scoprire qualcosa di te stesso che non sei disposto ad ammettere.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Serpente 1

Se hai notato il primo serpente sulla sinistra, non vuoi ammettere di voler avere sempre ragione. Tendi a essere molto testardo sulle tue idee e convinzioni, anche quando i fatti ti danno chiaramente torto. Ma tu non senti ragione!

Serpente 2

Se hai notato per primo questo serpente, fai fatica ad ammettere di sentirti un po’ frustrato per la situazione attuale. Forse c’è qualcosa che non va sul lavoro, forse è nella vita privata che non ti senti davvero appagato. Comunque sia, qualcosa bolle in pentola.

Serpente 3

Se hai notato questo serpente fai fatica ad ammettere di essere competitivo. Ti ritieni infatti una persona solidale e collaborativa, in effetti lo sei, ma hai anche un lato nascosto orientato alla competizione, che ogni tanto emerge senza che tu te ne accorga. In fondo non c’è niente di male… basta ammetterlo!

Serpente 4

Se hai notato questo serpente fai fatica ad ammettere la tua arroganza. Tendi a sentirti migliore degli altri e questo atteggiamento a volte suscita in chi ti circonda un po’ di fastidio e insofferenza. Ma guai a fartelo notare, non accetti critiche di questo tipo se non da pochissime persone fidate.

