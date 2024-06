Conosci bene l’arte? Allora indovinare gli autori di questi 3 dipinti dovrebbe essere un gioco da ragazzi. Ce la fai?

Conosci bene l'arte? Allora per te indovinare gli autori di queste 3 opere sarà un gioco da ragazzi. Ma se non ne indovini almeno due, evidentemente tanto esperto non sei.

Quanto ti ritieni esperto in arte? Se credi di avere una buon livello di conoscenza, risolvere questa sfida per te sarà un gioco da ragazzi. Le tre opere che abbiamo selezionato sono infatti di autori famosi, che non puoi assolutamente ignorare. Fa niente se non ricordi il nome dei dipinti, l’importante in questa sfida è riconoscere gli autori.

Se invece ritieni di avere una media conoscenza in questo ambito, allora potresti avere qualche difficoltà in più nell’individuarli tutti. Ma bando alle ciance, è ora di testate le tue conoscenze in materia! Allora, da chi sono stati dipinte queste tre opere?

Di seguito trovi la soluzione: il primo dipinto è di Monet, il secondo sotto di Caravaggio, il terzo a destra di Modigliani. Quanti ne hai indovinati?

Se sei riuscito a riconoscere tutti gli autori (e magari anche le opere) sei un genio dell’arte.

Se sei riuscito a riconoscere almeno 2 autori, evidentemente ne sai qualcosa, ma hai qualche lacuna.

Se hai riconosciuto un solo autore, le tue conoscenze in materia vanno rispolverate.

