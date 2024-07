Sfida visiva: tra gli occhi si nasconde il famoso amuleto turco noto come ‘occhio di Allah’. Chi lo trova è fortunato!

Venduto spesso come souvenir, il "Nazar Boncuğu", anche noto come "occhio di Allah", è un famoso amuleto turco a forma di occhio di colore blu brillante. Ma nella nostra sfida è in bianco e nero...

Si chiama “Nazar Boncuğu”, anche noto come “occhio di Allah”, il famoso amuleto turco che si distingue per il suo blu brillante, colore che secondo le credenze locali sarebbe in grado di respingere la negatività e gli sguardi malvagi. Lo conosci? L’hai mai visto?

Prima di nasconderlo tra gli altri occhi, lo abbiamo convertito in bianco e nero, colori che normalmente non gli appartengono. Se ne conosci la forma, probabilmente riuscirai a trovarlo, se invece non sai di cosa si tratta, potresti avere parecchie difficoltà a individuarlo. Prova!

Se rientri fra le persone che non conoscono questo famoso amuleto, spesso venduto in Turchia come souvenir, te lo mostriamo di seguito. Naturalmente esistono diversi occhi di Allah, ma la forma rimane simile, con i cerchi volutamente imperfetti.

Ce l’hai fatta a trovarlo o rinunci? In ogni caso ecco la soluzione di seguito.

