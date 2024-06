Sfida visiva: se riesci a individuare l’unico quadrifoglio hai una vista eccezionale (e tanta fortuna in arrivo)

Guarda l'immagine e trova il quadrifoglio nascosto fra i trifogli. Chissà che non sia il tuo momento fortunato!

Si dice che trovare un quadrifoglio porti fortuna, sai perché? Il quadrifoglio è un trifoglio bianco con una una fogliolina in più, anomalia di cui non sono chiare le cause, che ha contribuito alla sua fama. Non solo: il quadrifoglio è anche raro e di conseguenza solo chi è particolarmente fortunato è in grado di trovarlo.

Che tu ci creda o meno, oggi ti sfidiamo a individuarlo fra i trifogli che lo circondano. Chissà che non sia il tuo momento fortunato!

Allora, sei riuscito a trovare il quadrifoglio? Se non ce l’hai fatta, ecco la soluzione di seguito.

