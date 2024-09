Sfida visiva: scommettiamo che per trovare l’emoji diversa dalle altre ci metti più di 8 secondi?!

La maggior parte degli utenti ci mette molto di più, solo alcuni osservatori dalla vista eccezionale riescono a trovarla in meno di 8 secondi. E tu?

Non c’è messaggio che non ne includa almeno una, e anche se quella che ride fino alle lacrime secondo la Gen Z è poco cool, ce ne rimangono molte altre da utilizzare a destra e a manca. Inclusa l’emoji protagonista di questo test visivo, che ride… ma senza lacrime.

Il tuo compito, se vuoi superare la sfida, consiste nel trovare quella diversa da tutte le altre in meno di 8 secondi. Scommettiamo che non ce la fai? La maggior parte delle persone necessita di più tempo, chi ci mette meno rientra in una stretta minoranza di osservatori.

Ce l’hai fatta? In caso contrario ecco la soluzione di seguito.

