Sfida visiva: riesci a trovare il sottile errore in questa scena? Solo i più acuti ci riescono

In questa immagine c'è un elemento intruso che probabilmente a prima occhiata farai fatica a identificare. Mettici un po' di impegno e vedrai che lo vedrai!

Una ragazza lava i piatti mentre ascolta della buona musica, l’espressione è serena e tutto sembra perfettamente al suo posto. Ma la verità è ben diversa dalle apparenze perché nell’immagine si nasconde un guastafeste pronto a turbare i delicati equilibri domestici.

La domanda sorge spontanea: cos’è e dove si trova? Solo tu puoi scoprirlo, ma attenzione a non lasciarti ingannare da altri elementi che in realtà fanno parte della scena. L’errore è sottile e per scovarlo occorre acutezza visiva (e mentale). Pronti, partenza e via alla sfida!

Hai trovato l’intruso o ancora non ci sei riuscito? In ogni caso ecco di seguito la soluzione.