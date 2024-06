Sfida visiva: in giardino c’è un animaletto nascosto, ma quasi nessuno riesce a trovarlo. Ce la fai?

Metti alla prova le tue capacità visive con questa simpatica sfida, che arriva direttamente da Reddit. Non hai alcun limite di tempo per individuare l'animaletto, ma è comunque molto difficile

Solo il 3% degli utenti riesce a trovare l’animaletto nascosto in giardino, mentre la maggior parte delle persone non lo individua nemmeno osservando la foto per diversi minuti. In effetti trovarlo non è per niente semplice perché è perfettamente mimetizzato nell’ambiente circostante. Che ne dici di metterti alla prova con la sfida visiva di Reddit? E allora inizia a osservare l’immagine…

Ce l’hai fatta? Se la risposta è no, prova a cliccare sulla foto e a ingrandire l’immagine.

A questo punto dovresti averlo individuato, ma se ancora non ci sei riuscito ecco la soluzione di seguito: si tratta di un coniglio.

