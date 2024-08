Sfida te stesso trovando il gruppo di pulcini diverso da tutti gli altri. Se ce la fai in 10 secondi hai una vista eccezionale!

C'è un gruppetto di tre pulcini diverso da tutti gli altri. Il motivo? Sta a te scoprirlo, ma attenzione perché hai solo 10 secondi di tempo. Ce la fai?

In radio c’è un pulcino, in radio c’è un pulcino, è il pulcino pio, è il pulcino pio, è il pulcino pio, è il pulcino pio… Te la ricordi? Siamo sicuri che leggendo queste poche righe hai iniziato a canticchiarla, non è vero?

Abbiamo voluto ricordare la famosa canzoncina per introdurti nella sfida visiva di oggi con lo spirito giusto. Il gioco è semplice: devi provare a individare il gruppetto formato da 3 pulcini diverso da tutti gli altri. Non cercare le differenze nei singoli pulcini, ma nei gruppetti formati da due pulcini chiari e un pulcino giallo scuro.

Se la tua vista è buona o eccezionale, lo scoprirai solo mettendola alla prova. Diciamo che se risolvi l’enigma in 10 secondi puoi ritenerla eccezionale. Se lo risolvi in un tempo compreso tra i 10 e i 20 secondi è buona, se ci metti di più lasciamo perdere.

E allora “Pronti, partenza, via”!

Hai individuato il gruppetto diverso? Se non ce l’hai fatta, ecco la soluzione di seguito.

