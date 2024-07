Sei in grado di trovare l’intruso? Prima di iniziare, sappi che è una sfida adatta solo per chi ha una vista davvero acuta

Ritieni di avere un'ottima vista? E a livello intuitivo come sei messo? Meglio rispondere sinceramente prima di iniziare la sfida perché potresti rimanere deluso.

Una donna cammina per le strade di una città, è inverno e in giro non c’è nessuno. La pace regna sovrana!

Ogni cosa sembra perfettamente al suo posto, se non fosse per un piccolo elemento che non ha a che fare con il contesto. A te l’arduo compito di individuarlo.

Pensi di potercela fare? Potrai scoprirlo solo mettendoti alla prova!

Allora, quanto ci hai messo a trovare l’intruso? O forse non l’hai trovato affatto? Comunque sia, siamo qui per svelarti l’arcano: come vedi, tra i panini in vetrina c’è una paletta.

