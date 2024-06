Sei davvero resiliente? Scoprilo con questo test scegliendo tra sabbia, terra e roccia

Sabbia, terra o roccia? Cosa preferisci fra i tre? Fai la tua scelta e scopri quanto sei resiliente... al di là delle apparenze

Preferisci l’inafferrabile sabbia, la granitica roccia o la concreta terra? Fai la tua scelta e scopri, leggendo il profilo corrispondente, qual è il tuo livello di resilienza.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Sabbia

Non sei molto resiliente. Tendi ad abbatterti di fronte alle avversità senza coglierne gli insegnamenti. Fai fatica a risollevarti anche perché sei molto condizionato dal giudizio altrui, che ti blocca e ti inibisce. Peccato perché hai una forte sensibilità emotiva che ti permette di vedere le cose da un’altra prospettiva.

Terra

Eh sì, sei proprio resiliente! Riesci a cogliere il lato positivo delle cose e in qualunque circostanza non ti spezzi, ma ti dimostri capace di risollevarti senza lasciarti scoraggiare o travolgere dalle avversità. Al tempo stesso riesci a non smarrire la tua integrità. Non ti lasci influenzare dal giudizio altrui ma vai avanti per la tua strada con coraggio e capacità di adattamento.

Roccia

Sei resiliente ma sotto sotto anche piuttosto fragile. Anche se nelle situazioni avverse tendi a tenere duro, fai fatica ad andare oltre le apparenze e a osservare ciò che accade da punti di vista diversi dal tuo. Granitico in apparenza, rischi di sbriciolarti quando le cose non vanno nella direzione che hai previsto.

