Quiz: quante zampe hanno i ragni? E gli insetti? La risposta è facile, ma in molti si confondono

Anche se i ragni possono sembrare insetti, non lo sono. E tra le differenze che permettono di distinguere gli uni dagli altri rientra anche il numero di zampe. Ma i ragni quante ne hanno? E gli insetti?

I ragni, come ben sai, non sono insetti ma sono degli aracnidi, come zecche, acari, scorpioni.

E’ pur vero che il loro aspetto può ricordare quello di alcuni insetti, ma ci sono alcune caratteristiche che li distinguono in modo assoluto e tra queste il numero di zampe. Vediamo se riesci a indovinare il numero esatto senza confonderti. Sono pochissime le persone che sanno rispondere, nonostante sia una domanda semplice.

Allora, qual è la tua risposta? La verità è che gli insetti hanno sei zampe mentre i ragni ne hanno otto. Senza contare che il corpo dei ragni è suddiviso in sole due parti (quello degli insetti in tre segmenti) e a differenza degli insetti non hanno ali o antenne. Lo sapevi?

