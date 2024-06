Questa immagine ti suscita gioia, pace o turbamento? Fai il test per scoprire quanto sei portato per il lavoro di squadra

Sei portato per il lavoro di squadra? Ami stare in gruppo, condividere idee, supportare gli altri e lasciarti supportare? Scoprilo con questo test...

Indice Gioia

Pace

Turbamento

Guarda l’immagine per alcuni secondi, cosa ti suscita? Gioia, una sensazione di pace e tranquillità oppure ne sei stranamente turbato? Fai la tua scelta e scopri quanto sei portato per il lavoro di squadra.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. Buon divertimento!

Gioia

Se ti ispira gioia sei una persona orientata alla condivisione. Per te è molto importante lavorare in gruppo, aiutare il prossimo, supportarsi a vicenda sia nel lavoro che in altri ambiti. Tendi a rinunciare a te stesso pur di accontentare tutti, non metti limiti e finisci spesso per sovraccaricarti ritrovandoti senza energie.

Pace

Se ti ispira una sensazione di pace e rilassamento, sei una persona che sa ascoltarsi profondamente e che non si lascia troppo condizionare dagli altri. Ciò nonostante ami il lavoro di squadra e sei molto orientato alla condivisione, purché ci sia sempre rispetto reciproco. Quando percepisci che le persone si approfittano della tua disponibilità, sia nel lavoro che in altri ambiti, sai mettere limiti chiari senza tanti giri di parole.

Turbamento

Se ti ispira turbamento, ritieni che rapportarsi agli altri sia importante e che il lavoro di squadra sia prezioso, ma se fosse per te faresti tutto da solo. Dai, ammettilo! La tua natura è orientata all’individualismo più che alla condivisione, ma non lo fai per egoismo, semplicemente dai il meglio di te stesso quando puoi lavorare in autonomia.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: