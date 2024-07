Quanto è acuta la tua vista? Testala con questa sfida individuando il gerbillo nascosto tra le rocce

Testa le tue capacità visive individuando il simpatico gerbillo nascosto tra le rocce. E' praticamente invisibile perché perfettamente mimetizzato

Simpatico roditore appartenente alla famiglia dei Muridi, il gerbillo o gerbillino è un animale originario delle zone desertiche dei paesi arabi, dell’Africa e della Cina settentrionale. Ed è proprio lui il protagonista di questa sfida, che mette alla prova le vostre capacità visive.

Mimetizzato tra le rocce, risulta praticamente invisibile, eccetto che per una minoranza di persone evidentemente dotate di vista eccezionale. Rientri anche tu tra loro? Scoprilo osservando bene l’immagine e provando a individuarlo. Ma attenzione, i migliori ci mettono un massimo di 10 secondi.

Ci sei riuscito? Se non ce l’hai fatta non disperare, siamo qui per offrirti su un piatto d’argento l’agognata soluzione. Dai, sbircia!!!

