Quante pantere vedi? La sfida visiva che tutti pensano di poter risolvere (ma nessuno ci riesce)

Quando si parla di pantere nere, nulla è come sembra. Quindi ti consigliamo di aguzzare la vista e non lasciarti confondere dalle apparenze.

Immagina di trovarti immerso in una giungla sperduta, percepisci un fruscio e girandoti la vedi: è proprio lei, la misteriosa pantera nera in tutta la sua magnificenza. Certo, lo sappiamo, più che ammaliato dalla sua bellezza saresti letteralmente terrorizzato in una simile situazione, ma finché è solo immaginazione, vale tutto.

Ma ora lasciamoci alle spalle le fantasticherie e addentriamoci nel gioco, che si fa serio! Ti sfidiamo a scoprire quante pantere si nascondono in questa illusione ottica. Attenzione però, quando si parla di pantere nere, nulla è come sembra.

Sapevi, per esempio, che il felino in questione non è una specie a sè, ma un titolo tassonomico (dal genere Panthera) sotto il quale si intendono diversi felini caratterizzati da melanismo? Forse sì, forse no.

Non perdiamo altro tempo e iniziamo a giocare!

La maggior parte delle persone risponde che ci sono 8 pantere, ma dimentica la pantera più grande di cui si intravedono solo le zampe in primo piano. Quindi in tutto le pantere sono 9 e non 8. Tu hai risposto correttamente o ti sei confuso?