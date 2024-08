Quali animali lasciano queste impronte? Solo il 2% degli utenti li riconosce tutti

C'è chi ne indovina soltanto uno (ovvero la maggior parte delle persone), chi ne riconosce due, e una stretta minoranza che li individua tutti. E tu?

C’è chi appoggia tutte le dita a terra, chi solo alcune per accelerare la corsa, altri animali hanno gli zoccoli mentre gli uccelli sono un mondo a parte.

Considerata tanta varietà, riconoscere le impronte degli animali non è semplice (nemmeno per gli esperti), ma se vuoi provarci e testare le tue conoscenze in materia, la sfida che ti proponiamo oggi fa al caso tuo.

Non ti resta che iniziare a osservare e facendo mente locale, provare a rispondere. Almeno un animale siamo certi che lo riconoscerai!

Quante imrponte hai riconosciuto? Se sei riuscito a individuarne almeno due, puoi ritenerti preparato. Se hai individuato un solo animale, le tue conoscenze in materia sono piuttosto scarse, se invece hai fatto Bingo indovinando tutte e tre le impronte sei un vero esperto.

Ecco la soluzione per verificare quali animali hai riconosciuto.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Leggi anche: