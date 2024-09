Preferisci indossare scarpe semplici o vistose? Il test che rivela la tua personalità (dimostrato da uno studio)

Hai una predilezione per le scarpe vistose oppure preferisci quelle semplici ed essenziali? La tua risposta rivela la tua personalità

Hai mai giudicato una persona dalle scarpe? Sì, sappiamo che di solito sono gli abiti a scatenare giudizi affrettati, ma uno studio pubblicato sul Journal of Research in Personality, condotto dal team dell’Università del Kansas negli Stati Uniti, ha dimostrato che anche le calzature la dicono lunga sulla nostra personalità.

Uno dei gruppi di partecipanti preso in esame è stato in grado di fornire giudizi accurati in termini di reddito, età, sesso e persino ansia da attaccamento, semplicemente guardando le fotografie delle scarpe indossate da perfetti sconosciuti.

Non sono mancati tuttavia giudizi basati su stereotipi: per esempio le scarpe attraenti venivano spesso associate a proprietari più coscienziosi, nonostante non corrispondesse al vero.

Tornando a ciò che le scarpe dicono di noi, i ricercatori hanno identificato due principali profili associati a scarpe molto decorate o eccentriche e a scarpe semplici e pratiche.

Scarpe decorate o eccentriche



Le persone ansiose, che bramano l’attenzione e la cura, tendono a prediligere scarpe che si fanno notare, molto decorate o particolarmente eccentriche.

Scarpe semplici e poco vistose

Le persone più distaccate, che non si preoccupano troppo degli altri e di come vengono percepite all’esterno, tendono a prediligere scarpe semplici e poco vistose.

