Perché la luna sembra così grande all’orizzonte? Ecco come l’illusione lunare inganna il nostro cervello

Chi l'avrebbe mai detto che a farci percepire la luna all'orizzonte di tale grandezza fosse il nostro cervello! Si deve a un'illusione ottica conosciuta come "illusione lunare".

Guardando la luna all’orizzonte in una bella serata estiva, vi sarà capitato di vederla particolarmente grande, anche se è probabile che non ci abbiate fatto caso.

Il motivo è presto spiegato: si tratta di un’illusione ottica dovuta, secondo la maggior parte delle teorie, al fatto che il sistema visivo, osservandola bassa sull’orizzonte, la vede attorniata da abitazioni, alberi, montagne.

E trovandosi in questa situazione, il nostro cervello ci inganna facendocela percepire alla stessa distanza di tutte le altre cose. Praticamente rapporta le sue dimensioni a quella degli oggetti che vede intorno ad essa.

Ma c’è un altro motivo per cui accade e ha a che fare con la cosiddetta “illusione di Ponzo”. Guardando la scala dell’immagine che segue, noterete che le due linee gialle, quella in alto e quella in basso, sono uguali di lunghezza, ma dato che quella in alto è percepita dal cervello come più lontana, quest’ultimo ne deduce che dev’essere più grande di quella inferiore e ce la fa percepire come tale.

E così, per un motivo o per l’altro, la luna all’orizzonte sembra gigante!

FONTE: Slate

