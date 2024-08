In vacanza cerchi il relax, l’avventura o il divertimento? Il test che rivela quale tra le spiagge più belle del mondo fa per te

Per te la vacanza è sinonimo di relax, mondanità e divertimento, oppure avventura e vita selvaggia? Fai la tua scelta e scopri la spiagga del mondo che devi assolutamente raggiungere (al più presto)

Mondani, avventurosi, solitari, scorbutici, simpatici, pigri o sportivi, il mondo è così meravigliosamente variegato da accontentarci tutti. E non sono da meno le spiagge sparpagliate qua e là sul Pianeta, alcune decisamente rilassanti, altre orientate al divertimento o squisitamente selvagge, più o meno accessibili.

Quando l’offerta è tanto ampia, scegliere può diventare una missione impossibile e allora ci vuole un aiutino. Il nostro test risponde ai vostri dubbi, offrendovi un prezioso suggerimento per le imminenti (o prossime) vacanze, basato sulle vostre inclinazioni personali, a seconda che vi sentiate più pigri, avventurosi o mondani.

Relax: Trunk Bay, Isole Vergini Americane

Secondo la classifica di Banana Boat, “World’s 50 Best Beaches 2024″, è la spiaggia più bella del mondo. Si chiama “Trunk Bay”, si trova nel Parco Nazionale delle Isole Vergini Americane, ed è la destinazione ideale per chi desidera una vacanza rilassante. Il tutto condito da acque cristalline popolate di pesci, e altre creature marine, e da una candida sabbia di bianco vestita. Per non parlare della spettacolare barriera corallina.

Avventura: Cala Mariolu, Sardegna

Per raggiungerla via terra non bisogna aver paura della fatica perché il cammino, nel bel mezzo della macchia mediterranea, è impegnativo. Ideale per chi è propenso all’avventura. In ogni caso si può raggiungere, più comodamente, anche via mare. Una volta in loco lo sforzo fisico verrà ripagato dalla meraviglia: ad accogliervi troverete acque cristalline, sassolini bianchi e rosa che si mescolano alla sabbia, simili a fiocchi di neve.

Divertimento: Spiaggia di Playa del Carmen, Messico

Senza divertimento, musica e confusione non è vacanza! Se questo è il vostro motto, la destinazione che fa per voi è la famosa spiaggia di Playa del Carmen, località balneare messicana, bella da impazzire e molto frequentata. Popolata di locali che fanno musica a tutte le ore, e di deliziosi negozietti per gli amanti dello shopping, è la patria della movida.

