Illusione ottica: hai 8 secondi per trovare l’intruso nascosto tra i numeri 8

Pensi di riuscire a trovare l'intruso (che non si sa bene cosa sia) nel giro di 8 secondi, esattamente come gli 8 che popolano l'immagine?

8, il numero dell’infinito ti chiama per aiutarlo a rintracciare il fastidioso intruso che rischia di destabilizzare il delicato equilibrio dell’immagine. Aguzza la vista e prova a cercare di capire dov’è, ma attenzione per vincere la sfida devi riuscirci in un massimo di (indovina un po’) 8 secondi.

Ce l’hai fatta a trovarlo nel tempo limite indicato? Se non ci sei riuscito, ti sveliamo qui sotto dove si trova l’intruso: come vedi, si tratta del numero 6.

Non vuoi perdere le nostre notizie?