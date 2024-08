Il test visivo dei bastoncini confonde tutti: secondo te qual è il numero esatto?

Quanti sono in tutto i bastoncini che vedi nell'immagine? Il test che mette alla prova la tua vista e che confonde la maggioranza delle persone

Alcuni stanno sopra, altri sotto, altri ancora nel mezzo, ma vederli tutti può mettere alla prova anche chi ha una vista infallibile. Oggi ti sfidiamo a fare proprio questo, ovvero trovare il numero esatto di bastoncini, senza lasciarti confondere dalle apparenze.

Se presterai attenzione a ogni singolo dettaglio, non ti sarà difficile rispondere correttamente, in caso contrario molto probabilmente sbaglierai. Non ti resta che provare!

Allora, quanti ne hai visti? Il numero esatto è 11 bastoncini.

