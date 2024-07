Hai una buona intelligenza visiva? Testala con questa sfida trovando l’elemento fuori posto in 10 secondi

Ti va di mettere alla prova la tua intelligenza visiva? Se riesci a trovare l'intruso nascosto nell'immagine in 10 secondi di sicuro hai una vista eccezionale

In questo delizioso salotto c’è un elemento fuori posto, ma solo chi ha un’intelligenza visiva fuori dal comune riesce a trovarlo in 10 secondi. La maggior parte degli utenti ci mette in media 1-2 minuti perché si confonde con altri elementi. Ti va di testare il tuo livello di intelligenza visiva? Avvia il cronometro (senza barare) e inizia a osservare l’immagine. Arrivato a 10 secondi distogli immediatamente lo sguardo.

Allora, com’è andata? Qual è secondo te l’intruso? Naturalmente non si tratta del cane, come alcuni utenti hanno ipotizzato, ma della… fragolina situata tra le piante.

