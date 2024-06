Hai 10 secondi per individuare il 9 nascosto tra i 6: testa le tue capacità con la sfida visiva dei numeri!

Testa le tue capacità visive con la sfida dei numeri! Devi trovare il 9 mimetizzato tra i 6 in massimo 10 secondi, ce la fai?

Hai una vista acuta o sei piuttosto scarso nei giochi che ti sfidano a individuare l’elemento mimetizzato fra gli altri? Per scoprirlo puoi fare questo test, che ti mette alla prova con i numeri. Ma attenzione, in questo caso hai un limite di tempo corrispondente a 10 secondi, non uno di più. Ciò che devi fare è individuare il 9 nascosto fra i 6… sempre che ce ne sia uno soltanto!

Non ti resta che avviare il cronometro e iniziare la sfida.

Allora, sei riuscito a trovare il 9 nascosto fra i 6? Se non ce l’hai fatta entro il tempo limite, ecco la soluzione di seguito. Tu quanto ci hai messo?

