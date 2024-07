Fuoco, Acqua, Aria o Terra? Scopri di quale elemento hai bisogno in questo momento scegliendo il triangolo che preferisci

Di quale elemento hai bisogno in questa fase della tua vita? Scegli il triangolo che ti attira di più istintivamente e scopri a quale elemento corrisponde

Hai mai visto questi simboli a forma di triangolo? Non sono inventati, ma ognuno di essi corrisponde a un preciso elemento: Fuoco, Acqua, Aria e Terra. Scegli il triangolo che ti attira di più istintivamente per scoprire perché hai bisogno del corrispondente elemento.

Come sempre, ti ricordiamo che i nostri test sono semplici giochi e come tali vanno presi. In questo caso però gli elementi associati ai triangoli si basano su corrispondenze reali.

Triangolo con vertice verso l’alto

Questo triangolo corrisponde all’elemento Fuoco: si tratta di un simbolo che ricorda la fiamma del fuoco che si dirige verso l’alto. E’ collegato all’energia maschile e all’azione, alla crescita, alla conquista. Probabilmente ti suggerisce che c’è bisogno, in questo momento della tua vita, di agire senza tanti tentennamenti.

Triangolo con vertice verso il basso

Questo triangolo simboleggia l’elemento Acqua che, a differenza dell’elemento Fuoco, non si eleva verso l’alto ma si espande orizzontalmente. E’ collegato all’energia femminile e alle emozioni, è adattabile e fluida, sa aggirare gli ostacoli. Probabilmente ti suggerisce che c’è bisogno, in questo momento della tua vita, di connetterti con le emozioni più profonde, imparando ad ascoltare la voce interiore.

Triangolo con vertice verso l’alto e stanghetta

Quando il triangolo dell’Acqua si unisce al triangolo del Fuoco ne deriva il triangolo dell’elemento Aria. Mediatrice tra Fuoco e Acqua, rappresenta il punto di equilibrio tra principi contrapposti. Leggera e impalpabile, l’Aria ti suggerisce che c’è bisogno, in questo momento della tua vita, di mettere equilibrio o di adottare un atteggiamento di mediazione.

Triangolo con vertice verso il basso e stanghetta

Quando il triangolo dell’Acqua si unisce con la base del triangolo del Fuoco ne deriva il triangolo dell’elemento Terra. Esso simboleggia la materia, la concretezza, la pazienza. La Terra ti suggerisce probabilmente che c’è bisogno, in questo momento della tua vita, di adottare un atteggiamento più concreto e di non lasciarti dominare dalla fretta. Le cose belle e buone arrivano con pazienza.

