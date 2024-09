Enigma visivo: c’è un sole triste nascosto tra quelli felici. Per aiutarlo a ritrovare il sorriso devi individuarlo in 8 secondi

Solo uno dei soli che vedi raffigurati nell'immagine è triste e sconsolato. Poverino, ha bisogno di urgenti coccole e di qualche parola che gli tiri su il morale.

I soli di questo enigma visivo sprizzano gioia da tutti i pori, eccetto uno che non è per niente contento. Per aiutarlo a ritrovare il buonumore devi risolvere la sfida in un massimo di 8 secondi. Se non ci riesci, la tristezza continuerà ad accompagnarlo ancora per un po’. Dai, provaci almeno!

Ce l’hai fatta a trovarlo? Gli è tornato il sorriso? Consolalo un po’, vedrai che nel giro di breve sarà di nuovo felice e contento. Ma se non ci sei riuscito entro il tempo limite, eccoti la soluzione.

