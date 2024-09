Dimmi che caffè bevi e ti dirò chi sei. Il test dimostrato da uno studio

Questo test è basato sugli studi della psicologa clinica Ramani Durvasula, che ha individuato diverse personalità a seconda del tipo di caffè preferito. Ti riconosci?

Il test di oggi arriva direttamente dagli studi della dottoressa Ramani Durvasula, psicologa clinica che ha condotto un sondaggio su 1.000 persone, sottoponendole a una serie di test e quesiti relativi, fra le altre cose, al tipo di caffè preferito. Durvasula ha condiviso i risultati nel suo libro, “You Are Why You Eat: Change Your Food Attitude, Change Your Life”.



Secondo la psicologa i bevitori delle diverse tipologie di caffè, da quello nero al cappuccino, sono accomunati da alcune peculiari caratteristiche. E allora scegliete il vostro caffè preferito fra quelli elencati di seguito e scoprite cosa ha da dirvi la dottoressa Durvasula. Peccato soltanto che l’espresso non sia citato nel sondaggio, ma solo il caffè nero, la cui macinatura è un po’ più grossolana rispetto a quella finissima del primo. Amanti dell’espresso, non vi resta che puntare sul secondo preferito!

Caffè nero

E’ il caffè preferito dalle persone dirette, efficienti e lineari, da chi non ama i fronzoli e preferisce semplificare le cose organizzando tutto a puntino. Il loro difetto? Tendono a essere rigide e umorali. Vi riconoscete?

Caffè macchiato e cappuccino

Chi ama aggiungere del latte al caffè tende a essere una persona aperta e generosa. Tuttavia si tratta di persone un po’ indecise e insicure, che tendono a cercare l’approvazione altrui e a trascurare i propri bisogni.

Caffè freddo

Chi preferisce il caffè con cubetti di ghiaccio tende a essere audace e spontaneo, secondo il sondaggio di Durvasula, chi invece predilige il caffè freddo (senza ghiaccio) è infantile e fantasioso, ma anche spericolato.

Caffè decaffeinato

Escludendo eventuali problemi di salute, chi predilige il decaffeinato o altri tipi di caffè alternativi, secondo questo sondaggio tende a volere il controllo, a essere perfezionista se non addirittura ossessivo.

Caffè “etico”

Le persone che scelgono caffè biologico ed equosolidale sono, secondo il sondaggio, non solo più coscienziose della media, ma anche più orientate all’estroversione.

Caffè istantaneo

Le persone che prediligono il caffè istantaneo sono le più rilassate, secondo il sondaggio di Durvasula, ma tendono anche a procrastinare e non sono bravi a pianificare.

FONTE: psychcentral