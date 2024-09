Che carattere tipografico sei? Scoprilo con il test di personalità ideato da questo geniale designer austriaco

La scelta del font giusto è essenziale in qualunque progetto grafico, ma che esistesse un carattere tipografico che identica la nostra personalità è cosa curiosa anche per gli addetti ai lavori. Tu che font sei?

Chiunque si occupi di grafica sa quanto è importante la scelta del font giusto per i diversi progetti creativi. Per chi non lo sapesse, i font sono caratteri tipografici caratterizzati da un certo stile, suddivisi in due principali famiglie: serif (con grazie) e sans serif (senza grazie). Per farla più semplice, il famoso Times new Roman è un font con grazie, mentre l’Helvetica è un font senza grazie.

La loro scelta, come premesso, è essenziale per la riuscita di qualunque progetto grafico, dalla realizzazione di una locandina a una brochure, ma che potesse esistere un carattere che identica la nostra personalità è cosa curiosa anche per gli addetti ai lavori.

L’idea è di un designer austriaco di nome Daniel Stuhlpfarrer, che ha ideato l’originale test di personalità per la sua tesi di laurea, presentata presso l’University of the Arts di Berlino.

Come funziona il test? Ci si collega al sito ufficiale, si inserisce il proprio nome e si risponde a un questionario, fino ad ottenere il risultato finale, ovvero il proprio font, creato da un generatore di font sperimentale chiamato Bagage. Il carattere così ottenuto si può scaricare e utilizzare, ma non a scopo commerciale.

Noi ci abbiamo provato e abbiamo ottenuto questo font. Che ne dite di scoprire qual è il vostro? Potete fare il test cliccando qui.

