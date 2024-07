C’è un animale perfettamente mimetizzato tra gli alberi: chi lo trova ha una vista fuori dal comune!

Oggi ti sfidiamo a individuare l'animale nascosto tra gli alberi. Non è affatto semplice trovarlo perché è perfettamente mimetizzato nella natura circostante

Riesci a trovare l’animale perfettamente mimetizzato tra gli alberi? Ti diamo un piccolo suggerimento: si tratta di un insetto, ma non è detto che le dimensioni siano aderenti a quelle reali. In poche parole potrebbe essere più grande o più piccolo del normale. Non ti resta che mettere alla prova la tua vista con questa sfida impossibile.

Sei riuscito a individuare l’insetto nascosto e a capire di cosa si tratta? Se non ce l’hai fatta, ecco la soluzione di seguito: come vedi, si tratta di una farfalla.

