Aguzza la vista! Dove si nasconde l’ape? Solo chi ha una vista infallibile riesce a trovarla in meno di 10 secondi

Dove mai si nasconderà l'insetto impollinatore alleato della biodiversità? In pochi riescono a vederlo e tu?

Tra i sacchi c’è un’ape che vola curiosa di patata in patata alla ricerca di qualcosa, o forse si sta semplicemente godendo un po’ di libertà prima di tornare all’alveare, dove non c’è tempo per poltrire ma bisogna darsi da fare.

Comunque sia, è ben mimetizzata tra le patate e trovarla in massimo 10 secondi è una sfida che solo in pochi riescono a superare. E tu? Metti alla prova la tua vista, scoprendo se è infallibile, con questa sfida divertente. Pronti, partenza, via!

Ce l’hai fatta o non l’hai trovata nonostante tutti gli sforzi? In tal caso la soluzione te la offriamo noi su un piatto d’argento… si fa per dire!

