Arriva il nuovo modello di Tamagotchi realizzato con gusci d’uovo riciclati e materiali ecocompatibili

Bandai Namco ha annunciato il lancio di un nuovo modello di Tamagotchi, chiamato “Tamagotchi Celebration Egg”, previsto per il 5 febbraio 2025. Questo particolare modello si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, infatti, la sua scocca sarà realizzata con gusci d’uovo riciclati, mentre l’imballaggio sarà costituito interamente da carta riciclata.

Il design richiama lo stile vintage degli anni ‘90, omaggiando il Tamagotchi originale, e sarà disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo di 30 dollari. Il nuovo Celebration Egg non è solo una rivisitazione estetica, ma è anche un tentativo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della sostenibilità.

Bandai Namco ha dichiarato che il progetto è stato ideato per “evidenziare l’amore per il pianeta”, offrendo una versione del celebre dispositivo che, pur mantenendo le caratteristiche ludiche originali, adotta materiali ecocompatibili. Tuttavia, nonostante l’esterno eco-friendly, le componenti elettroniche interne restano difficili da riciclare completamente.

Il Tamagotchi ha segnato una generazione di giocatori fin dal suo debutto in Giappone nel 1996 e successivamente negli Stati Uniti nel 1997. Il dispositivo, che simula la cura di un animale domestico virtuale, ha riscosso un successo enorme a livello mondiale, con oltre 91 milioni di unità vendute fino a marzo 2023.

La nuova versione “Celebration Egg” segue la scia di altri recenti rilanci del prodotto, come il Tamagotchi Connection, una variante che ha celebrato il suo 20° anniversario e permetteva ai giocatori di connettersi e interagire tra loro.

Questa nuova edizione commemorativa del Tamagotchi offre le stesse funzionalità di base dell’originale: i giocatori devono nutrire il loro animale domestico, pulire i suoi rifiuti, curarlo quando si ammala e persino disciplinarlo. In base alle cure ricevute, l’animale digitale cresce e si evolve in diversi personaggi. Inoltre il dispositivo è dotato di una catena a sfera, permettendo ai giocatori di portarlo comodamente con sé e trasformarlo anche in un accessorio di moda.

L’edizione “Celebration Egg” rappresenta dunque un affascinante connubio tra nostalgia e innovazione sostenibile, riportando alla ribalta uno dei giocattoli più iconici degli anni ‘90, ma con un occhio di riguardo verso l’ambiente adattandosi alle esigenze di un futuro più verde e responsabile.

