La Svizzera riconosciuta come il miglior Paese del mondo (per il terzo anno consecutivo): la classifica

Ancora una volta la Svizzera si aggiudica il Best Countries Report, precedendo Giappone e Stati Uniti. L’Italia si piazza al 15° posto

La Svizzera è stata nuovamente riconosciuta come il miglior Paese del mondo nel 2024 secondo il Best Countries Report pubblicato da U.S. News & World Report. Questa classifica valuta 89 nazioni su 73 diversi attributi, tra cui qualità della vita, stabilità economica, influenza culturale e ambiente imprenditoriale.

Il rapporto, frutto di un’indagine globale condotta su quasi 17.000 persone in 36 Paesi, rappresenta una guida per comprendere come le nazioni sono percepite a livello internazionale. La Svizzera ha raggiunto il primo posto per il terzo anno consecutivo, consolidando la sua posizione di leader grazie a risultati notevoli in diverse aree chiave.

Si è classificata al terzo posto per qualità della vita, al quinto per imprenditorialità e al secondo per apertura agli affari, il che la rende un modello di stabilità economica e sociale. Inoltre il Paese è noto per il suo impegno verso la giustizia sociale e i diritti umani, oltre che per il suo sistema educativo di alta qualità.

L’Italia è in 15esima posizione

Scorrendo nella classifica, vediamo che il Giappone ha ottenuto il secondo posto, grazie a importanti miglioramenti rispetto agli anni precedenti, soprattutto nell’area dell’innovazione e delle competenze tecnologiche. Gli Stati Uniti, al terzo posto, hanno segnato un risultato storico, raggiungendo la loro posizione più alta di sempre nella classifica. Con una forte influenza culturale e imprenditoriale, il paese ha ottenuto punteggi eccellenti nelle categorie di potenza e agilità economica.

Il report evidenzia come i Paesi europei dominino la classifica, con 15 nazioni tra le prime 25. E l’Italia? Il Belpaese occupa la 15esima posizione. Quanto all’Asia, è rappresentata da Giappone, Cina, Singapore e Corea del Sud. Inoltre Paesi del Medio Oriente come gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno ottenuto posizioni di rilievo. Tra i nuovi ingressi in classifica ci sono Islanda e Kuwait, che per la prima volta soddisfano i criteri per essere inclusi.

Infine la classifica mostra un calo significativo di nazioni come Israele, che ha perso 10 posizioni, e Ucraina, scesa di 12 posti. Questo dimostra come conflitti geopolitici, come la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, abbiano influenzato negativamente la percezione globale di queste nazioni.

Di seguito vi lasciamo le prime dieci posizioni del Best Countries Report:

Svizzera Giappone Stati Uniti Canada Australia Svezia Germania Regno Unito Nuova Zelanda Danimarca

Fonte: U.S. News

