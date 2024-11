Studiare Medicina a Malta: tutto quello che c’è da sapere sul corso di laurea ACS

"Avrei dovuto diventare medico" – quante volte l’hai sentito dire o magari pensato? Spesso è un rimpianto, altre volte un sogno accantonato troppo in fretta. Ma scegliere il percorso giusto in medicina oggi non è solo questione di passione: è anche di opportunità, approccio e formazione mirata. Percorsi come quello offerto dall’ACS - Asomi College of Sciences a Malta puntano a formare medici capaci di connettere ricerca e pratica, grazie a programmi innovativi e un mix di teoria e tirocinio in strutture d’eccellenza. Un’occasione concreta per costruire la propria strada verso la medicina, senza compromessi

È possibile che, in qualche momento della tua vita, tu abbia ascoltato qualcuno esprimere il rammarico di aver scelto un percorso diverso, affermando: “Avrei dovuto diventare medico.” Spesso, si tratta di frasi nostalgiche o illusioni, ma in alcune situazioni c’è realmente un potenziale inespresso, insieme a passione e dedizione, che non sono stati adeguatamente valorizzati nel momento cruciale: la scelta del corso di studi più adatto. Sebbene esistano vari corsi di laurea in medicina, la loro struttura può variare significativamente tra le diverse università. È fondamentale, dunque, considerare attentamente le opzioni disponibili per garantire che le proprie aspirazioni e abilità possano prosperare nel contesto più favorevole.

Per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro contemporaneo, molte istituzioni di alta formazione offrono programmi didattici completi e mirati, fornendo agli studenti un significativo vantaggio competitivo per il loro futuro professionale. Un esempio emblematico di questa sinergia tra teoria e pratica è rappresentato dall’ACS – Asomi College of Sciences, un istituto di alta formazione accreditato dalla Malta Further Higher Education Authority (MFHEA). Questo college si distingue per un approccio innovativo, comprovato da numerosi feedback positivi da parte degli studenti partecipanti ai suoi corsi. Tra i vari dipartimenti, spicca il settore Health & Sciences, che include il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, insieme ai programmi in Osteopatia, Fisioterapia, Igiene Dentale, Psicologia e il corso magistrale in Fisioterapia dello Sport.

Il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia della School of Medicine a Malta è strutturato su un programma di sei anni, durante i quali gli studenti acquisiranno 360 Crediti Formativi Universitari (CFU). Il programma è offerto sia in lingua italiana che in inglese, rendendolo accessibile a una vasta platea di studenti internazionali.

La missione principale del programma formativo offerto da ACS è quella di preparare una nuova generazione di medici in grado di ridurre, se non eliminare, il divario tra la ricerca scientifica e la pratica clinica. Tale ambizione si riflette chiaramente nella metodologia didattica utilizzata, concepita per integrare in modo fluido l’approccio teorico e pratico, garantendo così un’apprendimento efficace e all’avanguardia.

Per quanto riguarda l’aspetto teorico/accademico, il corpo docente rappresenta un autentico modello di eccellenza, composto non solo da accademici e ricercatori di spicco, ma anche da medici specialisti di grande prestigio. Questi professionisti sono impegnati a trasmettere agli studenti non solo le nozioni fondamentali, ma anche la passione e i principi cardine che li hanno guidati verso il successo, motivandoli e supportandoli nell’intraprendere un percorso professionale di pari livello. In questo ambiente stimolante, gli studenti avranno accesso a strumenti e tecnologie all’avanguardia, preparandoli così ad affrontare con competenza le sfide di un futuro professionale di alta qualità.

Passando all’aspetto pratico, sebbene la teoria e la pratica siano intrinsecamente intrecciate in un contesto accademico di questo genere, gli studenti avranno l’opportunità di sfruttare le consolidate collaborazioni tra ACS Asomi e diverse università sia italiane che straniere. Questo consentirà loro di interagire attivamente con futuri colleghi attraverso ricerche congiunte.

Un momento cruciale del percorso formativo sarà rappresentato dal tirocinio, che si svolgerà all’interno di strutture d’eccellenza. Qui, i futuri professionisti potranno sviluppare competenze di leadership e apprendere come affrontare e gestire situazioni complesse con prontezza e sicurezza.

Inoltre, durante l’intero corso, sarà sempre disponibile un servizio di tutoraggio e orientamento professionale, dedicato a guidare ciascuno studente verso la specializzazione più in linea con le proprie aspirazioni e potenzialità.

Non vuoi perdere le nostre notizie?