Sta per aprire il museo della Nintendo: un’immersione nel mondo dei videogiochi (e della storia del brand)

Il 2 ottobre aprirà il museo della Nintendo a Kyoto dove si potrà scoprire la storia che ha portato alla nascita del brand, i primi videogiochi e quelli più moderni

Il brand che ha segnato la storia dei videogiochi, Nintendo, sta per aprire un museo ufficiale nella sua città natale, Kyoto, con l’inaugurazione prevista il 2 ottobre 2024. Questa iniziativa rappresenta un tributo alla lunga e innovativa storia dell’azienda, che ha attraversato oltre un secolo di evoluzione, partendo dalla produzione di carte da gioco Hanafuda nel 1889 fino a diventare un gigante dell’intrattenimento digitale.

Il Museo di Nintendo sarà ospitato in un edificio storico nel distretto di Uji, a Kyoto, un ex stabilimento dove l’azienda produceva sia le carte da gioco sia le prime console che l’hanno resa famosa nel mondo. La scelta di questo luogo non è casuale: l’edificio conserva un grande valore simbolico, legato alle radici industriali della compagnia.

La struttura è stata ristrutturata e ampliata per accogliere i visitatori, mantenendo il suo fascino architettonico originale. Il percorso espositivo del museo sarà suddiviso in diverse sezioni tematiche, ognuna delle quali esplorerà un aspetto specifico della storia di Nintendo.

Cosa ci sarà all’interno del museo

La sezione dedicata alle origini dell’azienda permetterà ai visitatori di scoprire i primi passi di Nintendo come produttore di carte da gioco, fino alla diversificazione nel settore dei giocattoli e dei videogiochi. Un’altra sezione sarà quella dedicata alla rivoluzione dei videogiochi, che analizzerà l’impatto delle console iconiche degli anni ‘80 e ‘90, come il NES e il Game Boy, sull’industria globale.

Il museo includerà anche un’area dedicata all’età contemporanea, dove verranno celebrati i successi più recenti, come la Wii e la Nintendo Switch, insieme ai giochi che continuano a definire il panorama del gaming moderno.

Particolare attenzione sarà riposta all’arte del gioco, con esposizioni di concept art, bozzetti originali e modelli 3D, offrendo uno sguardo approfondito sul processo creativo che ha dato vita ai titoli più amati. Inoltre l’innovazione tecnologica di Nintendo sarà esplorata in una sezione apposita, dove i visitatori potranno scoprire le rivoluzionarie tecnologie sviluppate dall’azienda, come i controller di movimento e i sistemi di realtà virtuale.

Il museo offrirà un’esperienza interattiva, con aree di gioco dove sarà possibile provare giochi classici su hardware originale, e sezioni che permetteranno ai visitatori di costruire e giocare con le carte Hanafuda, ricollegandosi alle origini dell’azienda.

Saranno disponibili anche mostre temporanee, eventi speciali e workshop, che renderanno il Museo di Nintendo un luogo vivo e dinamico, destinato a diventare una delle attrazioni più iconiche del Giappone, celebrando non solo il passato glorioso di Nintendo, ma anche il futuro del videogioco e della cultura popolare.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Nintendo Museum

Ti potrebbe interessare anche: