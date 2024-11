Black Friday? C’è chi dice no: 5 aziende che scelgono di boicottare sconti e consumismo

Ci sono aziende che nel giorno in cui tutto il mondo offre sconti pazzeschi scelgono di dire NO in nome dell'ambiente proponendo alternative più utili e rispettose

Ogni anno, il Black Friday si trasforma in un vortice di offerte e consumismo sfrenato che mette a dura prova il nostro portafoglio e, spesso, anche il pianeta. Ma non tutti ci stanno. Sempre più aziende, sensibili al tema della sostenibilità e consapevoli dell’impatto ambientale di questo shopping compulsivo, hanno deciso di prendere le distanze da questa giornata, optando per alternative più etiche e rispettose dell’ambiente.

Ecco alcune realtà che hanno detto no al Black Friday, trasformando questa occasione in un momento per riflettere sul nostro rapporto con gli acquisti.

NaturaSì: sostenere la terra con la “Spesa Consapevole”

La catena di supermercati biologici NaturaSì, anche quest’anno, si oppone al consumismo sfrenato del Black Friday con un’iniziativa concreta e di valore: la “Spesa Consapevole”. Il 3% degli acquisti effettuati nei negozi il 29 novembre sarà destinato al sostegno di progetti agricoli virtuosi, dedicati alla fertilità del suolo e alla biodiversità.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la qualità del cibo e la salute del pianeta dipendano dalla cura del suolo. Le aziende agricole sostenute nel 2024/2025 sono state selezionate grazie al lavoro di VitaLab, il laboratorio di NaturaSì che analizza la vitalità dei terreni e promuove pratiche agricole lungimiranti. Queste realtà si distinguono per la fertilità biologica dei loro suoli e per l’adozione di metodi rispettosi dell’ambiente, a beneficio di ecosistemi più resilienti e di una produzione alimentare davvero sostenibile.

Freitag: baratto al posto dello shopping

Freitag, il brand svizzero famoso per le sue borse realizzate con teloni di camion riciclati, continua a dire no al Black Friday, trasformando la giornata del consumismo sfrenato in un’occasione di riflessione e scambio. Per Freitag, il Black Friday non è solo un problema di acquisti inutili, ma una questione che tocca aspetti sociali, ecologici ed economici. Di fronte a questo squilibrio, il marchio si oppone al consumo di massa e promuove un’economia più sostenibile e orientata al futuro. Per questo motivo, il brand svizzero non solo rifiuta la logica degli sconti folli, ma chiude tutti i suoi Store fisici e online durante questa giornata e promuove il baratto nei suoi store di tutta Europa: il “Swap Friday”.

In Italia, a Milano, il 29 novembre, lo Store Freitag riaprirà dalle ore 17 per accogliere gli appassionati del brand che vogliono dare nuova vita alle proprie borse. Chi possiede un prodotto Freitag che non utilizza più potrà scambiarlo con quello di qualcun altro, allungando così il ciclo di vita degli articoli in piena ottica di economia circolare.

Il motto dell’evento è semplice: “Have a drink. Bring your own bag. Leave with someone else’s.” Un momento di convivialità e scambio, dove i partecipanti possono sorseggiare un drink, condividere storie e tornare a casa con un nuovo, vecchio amore.

Freitag dimostra che scambiare invece di acquistare non è solo una scelta per il Black Friday, ma un modo per adottare un consumo più consapevole e orientato al futuro. Una filosofia che invita a valorizzare ogni prodotto, riducendo sprechi e promuovendo uno stile di vita sostenibile.

Acqua dell’Elba: il Black Friday diventa “Green Week”

In alternativa al consumismo sfrenato del Black Friday, Acqua dell’Elba propone la Green Week, una settimana dedicata alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, organizzata insieme alla Fondazione Acqua dell’Elba. Durante questa settimana si tengono workshop, dibattiti ed eventi che promuovono uno stile di vita più consapevole e vengono presentati i risultati dei progetti sostenibili dell’azienda.

Tra le iniziative spicca la Green Box, un cofanetto sostenibile che include una ricarica di profumatore d’ambiente in plastica riciclata e un flacone riutilizzabile. La Green Box viene donata con acquisti di almeno 106,00 euro, e il ricavato netto sostiene i progetti della Fondazione Acqua dell’Elba, che tutela l’ambiente e valorizza il territorio elbano.

Con questa iniziativa, Acqua dell’Elba trasforma il Black Friday in un’occasione per promuovere eleganza, consapevolezza e rispetto per il pianeta.

Olio EVO Sant’Egle: qualità e sostenibilità contro il Black Friday

Sant’Egle, azienda agricola biologica toscana, dice NO agli sconti e SÌ alla qualità, invitando a ripensare il valore degli acquisti con il motto “Non è scontato che sia scontato.” In risposta al Black Friday, lancia le Green Weeks, un periodo dedicato alla promozione di prodotti biologici, utili e sostenibili, come il rinomato Olio EVO, a un prezzo giusto tutto l’anno.

Parte del ricavato sostiene l’acquisto di boschi minacciati dal taglio per conservare biodiversità e assorbire CO2, oltre a contribuire al Centro Disabili “Il Volo.” Un’alternativa consapevole che supporta piccole realtà biologiche e promuove un futuro più verde.

Mangrovia

Mangrovia, shop di prodotti sostenibili in cui è possibile trovare cosmesi solida, detersivi ecologici e accessori riutilizzabili, dà il via al suo Blue Friday in cui agli sconti contrappone la donazione del 3% di ricavato all’associazione MareVivo per il suo Fondo Emergenza Mare.

Queste aziende dimostrano che il Black Friday può essere ripensato, trasformandolo in un’occasione per promuovere valori più alti. Anche i consumatori possono fare la loro parte scegliendo con consapevolezza, evitando acquisti inutili e supportando le realtà che mettono al primo posto la sostenibilità e l’etica. Quest’anno, scegli di fare la differenza perché la crisi climatica non farà sconti a nessuno.

