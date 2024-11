Scarica ora il Calendario dell’Avvento 2024 di greenMe: è gratis e puoi colorarlo insieme a tutta la famiglia

Il Calendario dell’Avvento 2024 di greenMe è un regalo speciale per i lettori: un calendario da stampare con mandala da colorare, perfetto per condividere momenti di creatività in famiglia durante l’attesa del Natale.

Il Natale si avvicina, e anche quest’anno noi di greenMe vogliamo fare un regalo speciale ai nostri lettori. Per il 2024, abbiamo creato un Calendario dell’Avvento da stampare gratuitamente, perfetto da appendere e da costruire con le vostre mani. Ogni casella nasconde un mandala da colorare, un modo creativo e rilassante per vivere l’attesa delle feste.

Coinvolgete i più piccoli per trascorrere momenti di condivisione e divertimento in famiglia.

La storia del Calendario dell’Avvento

La tradizione del Calendario dell’Avvento risale al 1920, quando un pasticcere tedesco creò un quadretto di cartone con 25 caselle, ciascuna contenente un cioccolatino a tema natalizio. Nato per addolcire l’attesa del Natale, si è trasformato in un’abitudine diffusa e amata anche in Italia.

Oggi, i Calendari dell’Avvento esistono in tantissime versioni, ma nulla è più speciale di uno realizzato a mano e colorato insieme ai propri cari. Quest’anno, grazie ai mandala, l’attesa del Natale diventa un’occasione per rilassarsi e stimolare la creatività.

Calendario dell’Avvento greenMe 2024: mandala per tutta la famiglia

Colorare i mandala è un’attività che porta numerosi benefici: migliora la concentrazione, stimola la creatività e rafforza la memoria. Inoltre, realizzare il calendario in famiglia permette di creare un legame speciale e di condividere emozioni e momenti di qualità.

Ogni giorno, potrete colorare un mandala grande nascosto all’interno della casella e un mandala piccolo sulla copertina, segnando così i giorni rimanenti fino al 25 dicembre.

Come scaricare e costruire il Calendario dell’Avvento

Il calendario è disponibile gratuitamente QUI. Ecco come realizzarlo:

1) Stampa il calendario fronte/retro in modo da avere su ciascun foglio da un lato il mandala grande da colorare e dall’altro lo stesso in formato piccolo insieme al numero del giorno.

2) Dopo aver stampato, riponete i fogli su una superficie piana

3) Prendete un foglio stampato, giratelo dalla parte del mandala piccolo con il numero e i tratteggi

4) Piegate il foglio seguendo tutte le linee tratteggiate, come mostrano queste immagini

5) Continuate fino ad ottenere questa casella

6) Quando avrete piegato tutte le caselle appendetele con l’aiuto di spago e mollette



Ogni giorno, aprite la casella corrispondente e colorate i mandala insieme alla vostra famiglia.

Realizzare un Calendario dell’Avvento fatto a mano è un’ottima occasione per ridurre il consumo di oggetti acquistati e promuovere una visione più sostenibile delle festività. Colorare i mandala, inoltre, è un’attività che favorisce il benessere e trasforma l’attesa del Natale in un momento di creatività e relax.

Scarica il calendario dell’avvento di GreenMe

