In Alto Adige per visitare questo mercatino di Natale devi salire a bordo di un trenino storico del 1907

Scopri il Mercatino di Natale del Renon, un evento unico in Alto Adige raggiungibile a bordo del trenino storico del 1907. Tra artigianato, sapori locali e attività tradizionali, questo mercatino diffuso offre un’esperienza autentica e sostenibile, lontano dalla frenesia dei grandi eventi natalizi.

Sull’altopiano del Renon, in Alto Adige, il Natale ha un sapore diverso, fatto di tradizioni, artigianato e scorci mozzafiato. Ma ciò che rende davvero unico questo angolo di montagna è il modo in cui si può vivere l’atmosfera natalizia: per raggiungere il Mercatino di Natale del Renon, infatti, è necessario salire a bordo di un trenino storico risalente al 1907.

L’esperienza comincia con la funivia che collega Bolzano a Soprabolzano in dodici minuti. Una volta giunti sull’altopiano, il protagonista è il trenino del Renon, operativo dal 1907, che collega Soprabolzano a Collalbo attraversando un paesaggio unico: il Trenatale.

Qui, vicino alla stazione del famoso trenino storico del 1907, le bancarelle in legno riproducono la forma dei vagoni ferroviari, regalando un’atmosfera unica, quasi da set cinematografico.

Prodotti artigianali e sapori locali

Le bancarelle offrono una selezione di prodotti che rappresentano la storia e la cultura dell’Alto Adige. Dalle prelibatezze come il tradizionale zelten a base di frutta secca, il miele locale, il vin brulé e le confetture fatte in casa, ai manufatti artigianali come presepi in legno, pantofole di feltro, decorazioni natalizie in stoffa e metallo, cappelli in maglia crochet, gioielli in vetro e cuscini di cirmolo. Ogni prodotto racconta la passione e la maestria degli artigiani locali, che continuano a tramandare tecniche millenarie.

Tra le attività più interessanti c’è il laboratorio natalizio presso la stazione del trenino, dove gli artigiani mostrano come creare decorazioni con tecniche di collage, decoupage e tessuti, o realizzare bijouterie in pizzo antico.

Un mercatino “diffuso” e le fermate del trenino

Il Mercatino di Natale del Renon non si concentra in un unico luogo, ma si sviluppa lungo le tappe del Trenino del Renon, toccando diversi punti dell’altopiano. A Collalbo, per esempio, il centro si anima con bancarelle a forma di alberi di Natale e l’8 dicembre ospita l’Avvento Contadino, un evento in cui gli agricoltori locali espongono prodotti naturali, erbe aromatiche, oli, vin brulé e marzapane, oltre a oggetti artigianali fatti a mano, come decorazioni in legno e lavori al tornio.

Un’altra tappa imperdibile è il Museo dell’Apicoltura Maso Plattner a Costalovara, qui è possibile immergersi nel mondo delle api, scoprendo il lavoro degli apicoltori e degustando punch al miele. L’esperienza è gratuita ed è un’occasione unica per conoscere la sostenibilità e l’ecosistema del territorio.

Attività per tutti: tra spettacoli, trekking e lotterie

Il programma del Trenatale del Renon include anche spettacoli musicali, letture di fiabe, giochi per i più piccoli e attività all’aperto. I visitatori possono partecipare a giri in carrozza, trekking con i lama e spettacoli di ventriloquismo, mentre i suonatori di corni alpini offrono momenti musicali suggestivi.

Per i più creativi, gli alunni delle scuole elementari, insieme all’artista Julian Burchia, decorano le fermate del trenino con trenini d’argilla e decorazioni natalizie. E per chi cerca un pizzico di fortuna, la lotteria natalizia “Fortunino del Renon”, attiva dal 23 novembre al 24 dicembre, mette in palio premi e buoni sconto.

Il Mercatino di Natale del Renon è molto più di una semplice passeggiata tra bancarelle: è un viaggio alla scoperta della cultura altoatesina e un invito a vivere il Natale con autenticità.