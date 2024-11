Da Cracco a Cannavacciuolo: i 10 migliori panettoni degli chef per Natale 2024, secondo il Gambero Rosso

Il Gambero Rosso ha selezionato i 10 migliori panettoni del 2024 creati dagli chef, assaggiati "alla cieca". Scopriamo la classifica

Ogni anno, il panettone si riconferma il dolce natalizio per eccellenza, capace di raccogliere consensi trasversali e di ispirare i migliori artigiani del settore. La sua preparazione, che segue una tradizione rigorosa di lievitazione con lievito madre e ingredienti di alta qualità, è ormai un terreno di sperimentazione anche per ristoratori e chef, che si cimentano nella creazione di versioni innovative e raffinate.

Dopo aver recensito i migliori panettoni artigianali, il Gambero Rosso ha stilato una nuova classifica dedicata proprio agli chef che quest’anno hanno realizzato interessanti varianti di questo dolce.

A differenza dei pasticcieri tradizionali, che iniziano la produzione del panettone molto prima della stagione natalizia, gli chef iniziano a sfornare i loro lievitati più tardi, intorno a metà novembre, ed è proprio per questo che il Gambero Rosso ha deciso di dedicare loro una classifica a parte.

Per scegliere i migliori sono stati coinvolti 31 chef che, sia in prima persona che tramite il proprio marchio, producono il panettone classico. I parametri valutati riflettono gli standard dei lievitati artigianali: l’uso esclusivo di lievito madre, l’assenza di additivi, conservanti ed emulsionanti, e la possibilità di distribuzione in Italia, preferibilmente tramite e-commerce.

In totale, sono stati valutati alla cieca (ovvero senza conoscere lo chef che li aveva prodotti) 19 panettoni ma solo 10 sono entrati in classifica. Tra i vincitori, i lievitati che si sono distinti per la perfezione formale, un profilo aromatico fresco e ben equilibrato, l’uso di ottime materie prime e un’esperienza gustativa memorabile.

I migliori panettoni degli chef 2024

Questi, secondo gli esperti del Gambero Rosso, sono i 10 migliori panettoni degli chef per Natale 2024:

Cascina Vittoria

Al primo posto, il panettone di Giovanni Ricciardella si distingue per l’uso di ingredienti selezionati, come tuorli freschi di galline, oche e anatre, e vaniglia di Tahiti. Il lievitato, basso e slanciato, ha una mollica soffice, dorata e ricca di uvetta e canditi. Il profumo di agrumi, burro e frutta invoglia all’assaggio, mentre la texture aerea e scioglievole esalta il profilo aromatico di agrumi freschi e cedro candito. Prezzo: 50€ per 1 kg

Tenuta Danesi Matera

Questo panettone tradizionale di Tenuta Danesi è realizzato con ottimi ingredienti, tra cui cioccolato fondente e crusco, ed è soffice e saporito. Il prodotto offre un bouquet vanigliato con note di agrumi e miele, ma i canditi e l’uvetta potrebbero essere migliorati. Prezzo: 33€ per 1 kg

Da Vittorio

Il panettone di Da Vittorio, elegante e senza glassa, è ricco di canditi e uvetta, con una mollica soffice e profumi di miele, agrumi e vaniglia. Il sapore zuccherino, morbido e solubile, esalta il burro e gli aromi festivi, rendendolo un dolce di alta qualità. Prezzo: 55€ per 1 kg

Gustificio

Il panettone di Andrea Poli ha un profumo fresco e solare di burro, agrumi e vaniglia. La texture è filante e scioglievole, mentre il sapore è pieno e persistente, con ottimi canditi e uvetta. Un lievitato di alta qualità, purtroppo danneggiato da un difetto esterno (un’ammaccattura su un lato). Prezzo: 34€ per 900 g

Excelsior Hotel Gallia

Il panettone di Stefano Trovisi, dall’aspetto elegante e alto, presenta una mollica soffice e profumata di burro, agrumi e vaniglia. Sebbene ben equilibrato, l’umidità in eccesso ne compromette leggermente la freschezza, mentre l’uvetta e l’arancia candita aggiungono un tocco aromatico. Prezzo: 55€ per 1 kg

Don Alfonso

Firmato dal ristorante stellato Don Alfonso, questo panettone è arricchito da limoni e mandarini canditi, uvetta sultanina e vaniglia di Bourbon. Il prodotto ha un buon equilibrio di dolcezza, con una consistenza piacevole e una leggera punta sapida, che lo rende perfetto per il Natale. Prezzo: 55€ per 1 kg

Mammaròssa

Il panettone di Mammaròssa, più rustico che classico, si caratterizza per una struttura asciutta e panosa, con note tostate di farine cotte e sentori di burro, agrumi e frutta. La dolcezza è bilanciata da un’acidità sottile, mentre l’uvetta e il limone candito arricchiscono il sapore. Prezzo: 50€ per 1 kg

Atelier Reale – Antica Corona Reale 1815

Il Panettone Reale, privo di glassa e con una mollica dorata e ben alveolata, offre profumi di burro, agrumi e vaniglia. Nonostante una leggera umidità, che ne attenua la freschezza, il panettone si distingue per la sua succosa uvetta e il sapore ricco di sentori fruttati e biscottati. Prezzo: 40/45€ per 750 g

Cracco

Il panettone di Carlo Cracco si presenta ben lievitato, con una scarpatura artigianale e un’alveolatura naturale. Le note di burro, miele e frutta si fondono con ricordi biscottati e accenni di mandorla. Sebbene il morso risulti un po’ asciutto, l’uvetta di Pantelleria aggiunge un tocco piacevole. Prezzo: 44€ per 1 kg

Cannavacciuolo

Il panettone di Antonino Cannavacciuolo, semplice e lineare, ha una forma alta e una calotta color caramello senza glassa. Con una buona alveolatura e un aroma leggermente tostate, il panettone è caratterizzato da una dolcezza equilibrata e una discreta quantità di uvetta e canditi. Prezzo: 43€ per 1 kg

Fonte: Gambero Rosso

