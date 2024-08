Ora puoi soggiornare in una gigantesca scatola Polly Pocket, ecco come prenotarla

Airbnb offre la possibilità di tornare bambini soggiornando in una casa a forma di gigantesca scatola di Polly Pocket con tutti gli accessori del playset

Airbnb sta offrendo un’esperienza nostalgica e unica in collaborazione con Mattel: un soggiorno in una casa a forma di gigantesca scatola di Polly Pocket. In occasione del 35° anniversario di questo celebre giocattolo degli anni ‘90, la piattaforma di affitti ha creato una versione a grandezza naturale dell’iconico playset.

Situata nella pittoresca cittadina di Westford, nel Massachusetts, questa casa di 13 metri di altezza è un vero e proprio tuffo nel passato. Composta da due piani, la casa è decorata in un rosa confetto e presenta dettagli in miniatura che richiamano il mondo giocoso di Polly Pocket. Gli ospiti potranno vivere un’immersione totale in questo ambiente magico, proprio come nei giochi della loro infanzia.

Il soggiorno offre una serie di attività divertenti ispirate ai giochi Polly Pocket. Ci sarà la possibilità di provare l’immancabile camerino di Polly, completo di abiti vintage e colorati tutti da provare, preparare picnic con snack tipici degli anni ‘90 grazie al tavolo ricoperto di fili colorati ciondoli e perline e guardare film nel salotto-cinema gustando popcorn freschi. Inoltre ci sarà spazio per attività manuali che ricordano le preferite di Polly.

Le prenotazioni al via dal 21 agosto

Le prenotazioni per questa esperienza esclusiva apriranno il 21 agosto, ma Airbnb prevede di estendere l’invito per soddisfare il maggior numero di interessati. Dal 16 settembre al 6 ottobre, saranno disponibili 21 soggiorni aggiuntivi, con la possibilità di ospitare fino a 12 persone per ogni soggiorno.

Insomma, Airbnb continua a sorprendere con le sue proposte perfette per chi vuole ancora tornare bambino per qualche giorno. Dopo le esperienze ispirate a Barbie, Shrek e Up, la piattaforma dimostra ancora una volta la sua capacità di creare eventi che riportano alla mente ricordi d’infanzia e momenti magici.

Questa nuova iniziativa promette di essere una celebrazione indimenticabile del mondo di Polly Pocket e degli anni ‘90, offrendo a tutti l’opportunità di rivivere la magia di un’epoca passata in modo straordinario. Qui tutte le informazioni e le modalità per prenotare il soggiorno.

