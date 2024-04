Zaino frigo per pic-nic e scampagnate: l’accessorio perfetto per la bella stagione lo trovi in offerta da Lidl (a meno di 5 euro)

Acquista ora lo zaino frigo da 10 litri in offerta da Lidl a soli 4,99 euro! Con scomparti separati e dimensioni compatte e capacità di mantenere gli alimenti freschi fino a 5 ore senza refrigerante, è l'accessorio perfetto per le tue avventure all'aperto. Offerta valida dal 25 al 28 aprile.

Stai pianificando una gita fuori porta o una giornata al mare? Vuoi mantenere alimenti e bevande sempre freschi ovunque tu vada? Allora non perdere l’opportunità di acquistare lo zaino frigo in offerta da Lidl a soli 4,99 euro dal 25 aprile!

Caratteristiche

Con una capienza di 10 litri, questo pratico zaino frigo è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze di refrigerazione mentre sei in movimento. Dotato di diverse tasche e scomparti, offre un’organizzazione perfetta per trasportare alimenti e bevande in modo sicuro e ordinato.

Lo zaino frigo presenta un scomparto principale molto spazioso, ideale per posizionare bottiglie d’acqua o contenitori per il pranzo, uno scomparto separato per gli alimenti più delicati, garantendo che frutta, verdura o snack fragili rimangano intatti durante il trasporto, e per una maggiore praticità, è presente anche un scomparto frontale aggiuntivo e due scomparti laterali in mesh, perfetti per riporre posate, tovaglioli o altri piccoli oggetti essenziali.

Con dimensioni compatte di 17 x 21 x 38 cm, questo zaino frigo è facile da trasportare e si adatta comodamente sulla schiena o sul sedile del veicolo. Inoltre, mantiene gli alimenti freschi fino a 5 ore senza la necessità di refrigerante aggiuntivo, offrendo una soluzione pratica e conveniente per le tue avventure all’aria aperta.

Non lasciarti sfuggire questa offerta imperdibile! Lo zaino frigo Lidl sarà disponibile dal 25 aprile al 28 aprile, quindi affrettati a procurartelo prima che sia troppo tardi.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Lidl