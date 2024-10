Vuoi una frittura perfetta? Questi sono i 5 migliori oli di semi di arachide da provare, secondo il Gambero Rosso

Non sai quale olio scegliere per una frittura perfetta? Scopri la classifica dei 5 migliori oli di semi di arachide, stilata dagli esperti del Gambero Rosso

La frittura è un metodo di cottura tanto amato quanto criticato, ma una cosa è certa: è fondamentale utilizzare un olio di qualità. Se alcuni consigliano di optare per il pregiatissimo olio extravergine di oliva, la maggior parte dei consumatori preferisce l’olio di semi, in particolare quello di arachidi.

L’olio di semi di arachide è particolarmente indicato per la frittura grazie al suo elevato punto di fumo e al sapore neutro, che permette di esaltare le caratteristiche degli alimenti fritti senza coprirne il gusto.

Ma quali sono i migliori sul mercato? Per orientarsi nella scelta, il Gambero Rosso ha condotto una degustazione alla cieca, valutando diversi prodotti in base ad aspetto, odore, gusto e performance in cottura.

Gli oli sono stati acquistati in alcuni supermercati di Roma e sottoposti a un blind test presso la Gambero Rosso Academy, dove un gruppo di esperti assaggiatori li ha valutati. Per la prova di frittura, sono stati utilizzati stick di patate.

Tra i 13 oli di semi di arachide testati, ne sono stati selezionati 5, considerati i migliori in base a diversi criteri:

aspetto (assicurano una doratura uniforme)

odore

gusto

profilo aromatico (il più neutro possibile per non coprire il sapore del cibo)

cottura perfetta

pulizia del palato

comportamento durante la frittura

Non ci resta che scoprire la classifica.

I migliori oli di semi di arachide per friggere

A seguire, i migliori 5 oli di semi di arachide, secondo gli esperti del Gambero Rosso:

Panorama – Olio di semi arachide – Prezzo: 3,50 € (1 l) : prodotto private label disponibile negli ipermercati Panorama e negli altri punti vendita del Gruppo Pam. Ha ottenuto il punteggio più alto in quanto in grado di esaltare il sapore dei cibi fritti senza alterarli. Gli stick di patate risultano perfettamente dorati e croccanti all’esterno, morbidi all’interno, con un gusto pulito e profumato. Raggiunge i 180 °C in 8 minuti e frigge in 5 minuti

: prodotto private label disponibile negli ipermercati Panorama e negli altri punti vendita del Gruppo Pam. Ha ottenuto il punteggio più alto in quanto in grado di esaltare il sapore dei cibi fritti senza alterarli. Gli stick di patate risultano perfettamente dorati e croccanti all’esterno, morbidi all’interno, con un gusto pulito e profumato. Raggiunge i 180 °C in 8 minuti e frigge in 5 minuti Arioli – Olio di semi arachide – Prezzo: 3,99/4,19 € (1 l) : al secondo posto troviamo questa storica azienda umbra che offre un olio dal profilo gustativo neutro, che valorizza i cibi fritti senza interferenze. Ottima doratura e una croccantezza sottile caratterizzano la frittura. Raggiunge 180 °C in 7 minuti e cuoce in 5 minuti.

: al secondo posto troviamo questa storica azienda umbra che offre un olio dal profilo gustativo neutro, che valorizza i cibi fritti senza interferenze. Ottima doratura e una croccantezza sottile caratterizzano la frittura. Raggiunge 180 °C in 7 minuti e cuoce in 5 minuti. Bestfrj – Olio di semi arachide – Prezzo: 4,79 € (1 l) : quest’olio è apprezzato per la sua precisione sia al naso che al palato. Le patate fritte risultano perfettamente dorate e uniformi, con un odore piacevole, privo di difetti, e un gusto armonico. L’olio è pulito e neutro, non copre i sapori. La consistenza è croccante fuori e morbida dentro, anche se leggermente asciutta. In sintesi, non regala particolari emozioni, ma offre un equilibrio e un’affidabilità estetica notevoli. Raggiunge i 180 °C in 8 minuti e frigge in 4 minuti

: quest’olio è apprezzato per la sua precisione sia al naso che al palato. Le patate fritte risultano perfettamente dorate e uniformi, con un odore piacevole, privo di difetti, e un gusto armonico. L’olio è pulito e neutro, non copre i sapori. La consistenza è croccante fuori e morbida dentro, anche se leggermente asciutta. In sintesi, non regala particolari emozioni, ma offre un equilibrio e un’affidabilità estetica notevoli. Raggiunge i 180 °C in 8 minuti e frigge in 4 minuti Conad – Olio di semi di arachide – Prezzo: 3,39 € (1 l): questo olio, confezionato dall’oleificio Salvadori, ottiene il quarto posto. Le patatine risultano dorate e saporite, con un profilo aromatico che presenta note di grasso, accompagnate da una dolcezza sottile. La struttura è croccante all’esterno e morbida all’interno, offrendo un equilibrio gustativo soddisfacente. Raggiunge i 180 °C in 8 minuti e frigge in 4 minuti.

questo olio, confezionato dall’oleificio Salvadori, ottiene il quarto posto. Le patatine risultano dorate e saporite, con un profilo aromatico che presenta note di grasso, accompagnate da una dolcezza sottile. La struttura è croccante all’esterno e morbida all’interno, offrendo un equilibrio gustativo soddisfacente. Raggiunge i 180 °C in 8 minuti e frigge in 4 minuti. Selex – Olio di semi arachide – Prezzo: 3,59 € (1 l): chiude la classifica l’olio a marchio Selex, prodotto da Olitalia. I cibi fritti risultano dorati e croccanti, come scrive il Gambero Rosso, le patate sono venute: “molto colorite, assai odorose e saporite, però non unte, con una consistenza croccante all’esterno, e una leggera ‘pesantezza’ in chiusura“. Raggiunge i 180 °C in 8 minuti e frigge in 4 minuti

Fonte: Gambero Rosso

