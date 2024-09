Tutti pazzi per la “Nutella Algerina” che sa di Kinder Bueno (ma non può più arrivare in Europa)

Soprattutto in Francia, negli ultimi tempi, sta spopolando la crema spalmabile El Mordjene, soprannominata la "Nutella Algerina". Per tutti i suoi fan arrivano però brutte notizie: l'Ue ne ha bloccato l'importazione

In Italia si conosce poco, ma in Francia negli ultimi tempi ha davvero spopolato. Parliamo della crema spalmabile El Mordjene, soprannominata la “Nutella algerina“, dato che arriva proprio da questo Paese dell’Africa e sembra avere un gusto ottimo.

La El Mordjene è diventata famosissima grazie al passaparola e ai social media. Influencer e food blogger hanno elogiato questa crema spalmabile, paragonandola addirittura alla Nutella, e in alcuni casi l’hanno preferita a quest’ultima per il suo sapore di nocciole tostate, simile a quello del Kinder Bueno (dicono).

Un grande successo che però sembra essere già arrivato al capolinea. Come mai? L’Unione Europea ne ha bruscamente interrotto l’importazione con un divieto imposto a partire da venerdì scorso, quando le autorità doganali hanno bloccato le spedizioni della crema algerina nel porto di Marsiglia, in Francia. Da questo momento, quindi, il prodotto non può più arrivare in Ue.

La decisione di non autorizzare l’importazione della crema spalmabile algerina si basa sull’articolo 20, terzo comma, del regolamento n. 2202/2292 dell’Unione europea che pone i requisiti per l’ingresso di partite di prodotti alimentari. Nello specifico, il problema è che l’Algeria non è tra i Paesi autorizzati a esportare prodotti a base di latte nell’Ue.

Il blocco del prodotto ha sollevato un acceso dibattito e l’Algeria accusa l’Ue di protezionismo. Mustapha Zebdi, presidente dell’Associazione algerina per la tutela dei consumatori (Apoce), ha criticato la decisione, sostenendo che l’UE stia cercando di impedire la concorrenza nei confronti dei prodotti europei, in particolare quelli italiani (il riferimento alla Nutella Ferrero sembra palese!).

Anche le reazioni dei consumatori francesi non si sono fatte attendere e sono in molti sui social a dissentire, anche perché questa crema spalmabile è arrivata in Europa già da tempo (nel 2021), tramite la rete di negozi alimentari etnici. In tutti questi anni, nessuno si è accorto del problema ma ora, vista la popolarità, le cose sembrano essere decisamente cambiate.

Fonte: TSA

