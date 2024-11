Torna il robot da cucina della Lidl a un prezzo stracciato: c’è già la fila per acquistare il Monsieur Cuisine Smart

Per la settimana del Black Friday, Lidl propone il suo robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart scontato di 50 euro rispetto al prezzo pieno

In occasione della settimana del Black Friday, Lidl ne approfitta per scontare uno dei suoi prodotti più amati. Parliamo del robot da cucina multifunzione Monsieur Cuisine Smart.

Questo dispositivo è sempre molto richiesto grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo, che lo rende una delle scelte preferite per i consumatori alla ricerca di un aiuto pratico in cucina, ma che non vogliono spendere una fortuna.

Le funzionalità del Monsieur Cuisine Smart

Monsieur Cuisine Smart è un vero e proprio assistente culinario, in grado di svolgere numerose funzioni, rivelandosi molto versatile.

Ecco un elenco delle principali caratteristiche:

Pesare : grazie ad una bilancia che permette di farlo direttamente nella pentola

: grazie ad una bilancia che permette di farlo direttamente nella pentola Frullare, sminuzzare e ridurre in purea : per preparare vellutate, frullati o salse

: per preparare vellutate, frullati o salse Cuocere a vapore: è dotato di vassoio e recipiente per una cottura sana e leggera

è dotato di vassoio e recipiente per una cottura sana e leggera Mescolare e impastare: ideale per impasti di pizza, pane, e dolci

ideale per impasti di pizza, pane, e dolci Rosolare e cuocere : permette di cuocere piatti completi con un solo strumento

: permette di cuocere piatti completi con un solo strumento Emulsionare : per preparare maionese, salse o vinaigrette

: per preparare maionese, salse o vinaigrette Sous Vide: la cottura a bassa temperatura per ottenere risultati professionali

Inoltre, include un display da 8 pollici che permette un facile utilizzo e un’App per le ricette, così come comandi vocali tramite l’Assistente Google.

Il robot è dotato anche di più di 600 ricette preinstallate e può essere aggiornato tramite WLAN per avere sempre nuove proposte culinarie da sperimentare.

Dove trovarlo e quanto costa

Il Monsieur Cuisine Smart è disponibile nei punti vendita Lidl dal 25 novembre, ma attenzione: la disponibilità è limitata e il prodotto rischia di esaurirsi rapidamente, quindi è meglio affrettarsi.

Attualmente, si può acquistare al prezzo speciale di 349 euro, scontato di 50 euro rispetto al prezzo iniziale di 399 euro.

Lidl sottolinea che, a causa della grande richiesta, il robot potrebbe essere già esaurito in alcune filiali, quindi è consigliato visitare il negozio più vicino il prima possibile. In teoria, però, il prodotto dovrebbe essere disponibile in tutti i punti vendita nazionali durante questa settimana.

Non vuoi perdere le nostre notizie?

Iscriviti ai nostri canali Whatsapp e Telegram

e Siamo anche su Google News, attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite

Fonte: Lidl

Ti potrebbe interessare anche: