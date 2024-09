Tutti pazzi per i Nutella Biscuits che ora diventano anche “made in China”

Ferrero espande la produzione dei Nutella Biscuits anche in Cina, adattando la ricetta per il mercato locale. Il 30% della produzione è destinato all'export in venti Paesi (tra cui ovviamente non c'è l'Italia)

Dal loro lancio, avvenuto ormai già da diversi anni (era il 2019), i Nutella Biscuits hanno conquistato i consumatori di tutto il mondo e Ferrero ha da poco iniziato la produzione dei celebri biscotti farciti con la famosa crema alla nocciola, anche in Cina.

Questa scelta fa parte di una strategia più ampia per rafforzare la presenza del marchio nel mercato cinese, una mossa significativa nelle dinamiche di produzione e marketing della multinazionale italiana.

I Nutella Biscuits prodotti in Cina non sono una semplice replica della versione italiana. Per meglio incontrare le preferenze locali, Ferrero ha infatti modificato la ricetta riducendo la quantità di zucchero e cambiando le proporzioni di alcuni ingredienti.

Questa strategia segue una tendenza comune tra le multinazionali del food, che adattano i loro prodotti ai palati dei mercati in cui operano. In Cina, anche la Nutella ha una formula leggermente diversa rispetto a quella venduta in Europa.

I biscotti sono prodotti nello stabilimento Ferrero di Hangzhou, operativo dal 2015 grazie a un investimento iniziale di oltre 250 milioni di euro. In questo stabilimento cinese vengono prodotti anche Nutella, Rocher e Kinder Sorpresa e il 30% della produzione viene esportato in 20 Paesi, tra cui Australia, Messico e diverse nazioni del sud-est asiatico.

Va sottolineato che i Nutella Biscuits prodotti in Cina, realizzati con una ricetta adattata ai gusti locali, non saranno distribuiti in Italia dove ovviamente è presente la produzione di Ferrero Italia (i Nutella Biscuits italiani sono prodotti a Balvano, in provincia di Potenza).

Fonte: Class China

